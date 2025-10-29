ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

微軟新Xbox全面整合Windows系統　執行長「改變家用主機定義」

記者楊智仁／綜合報導

根據最新消息，微軟正為新一代 Xbox 進行重大改革，未來主機將全面搭載 Windows 系統，並結合雲端遊戲、PC 與傳統主機生態，打造一個真正跨平台的遊戲體驗。

▲▼微軟。（圖／Xbox）

微軟執行長菲爾・史賓塞（Phil Spencer）多次暗示，新 Xbox 將改變人們對「家用主機」的定義，他日前透露，若想了解未來 Xbox 的樣貌「看看 Xbox Ally 就知道了」。據內部消息指出，下一代 Xbox 將以完整的 Windows 系統為核心，外層搭載專為電視與手把操作設計的主機化介面。

微軟今年與華碩（ASUS）合作推出的掌機 Xbox Ally，實際上正是未來硬體的雛形。該公司暫時擱置自行開發掌上型 Xbox 的計畫，透過與 ASUS 的合作蒐集玩家回饋為下一代「Xbox 主機」奠定基礎。不過，消息也指出微軟仍計畫在未來推出自家設計的 Xbox 掌機。

新 Xbox 將允許玩家自由切換至完整的 Windows 桌面，運行包括 Steam、Epic Games Store、Battle.net、Riot Client 在內的多個平台。換句話說，玩家可在 Xbox 上安裝並遊玩《戰神系列》、《對馬戰鬼》、《蜘蛛人》等 PlayStation PC 版遊戲，甚至能運行《魔獸世界》或《英雄聯盟》等傳統 PC 遊戲。然而，新主機仍保留熟悉的「主機體驗」，開機流程、操作介面與現行 Xbox Series 系列相似，玩家若不願離開主機環境也能完全留在 Xbox 生態系中遊玩。

微軟確認，新 Xbox 將採用 AMD 最新晶片，並完整支援 從初代 Xbox 到 Xbox Series X|S 的所有遊戲。玩家可在單一裝置上存取長達二十年的遊戲收藏，無需擔心相容性問題，此外，新主機將導入 AI 技術讓現有遊戲表現更流暢。微軟同時著手優化 Windows 架構，解決長年困擾 PC 玩家如「著色器編譯延遲」等問題，藉此減少運行負擔、提升整體穩定性。

關鍵字：微軟

檢查胎壓收費10元 竟收騎士一星負評！

