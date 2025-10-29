微軟新Xbox全面整合Windows系統　執行長「改變家用主機定義」

記者楊智仁／綜合報導

根據最新消息，微軟正為新一代 Xbox 進行重大改革，未來主機將全面搭載 Windows 系統，並結合雲端遊戲、PC 與傳統主機生態，打造一個真正跨平台的遊戲體驗。

微軟執行長菲爾・史賓塞（Phil Spencer）多次暗示，新 Xbox 將改變人們對「家用主機」的定義，他日前透露，若想了解未來 Xbox 的樣貌「看看 Xbox Ally 就知道了」。據內部消息指出，下一代 Xbox 將以完整的 Windows 系統為核心，外層搭載專為電視與手把操作設計的主機化介面。

微軟今年與華碩（ASUS）合作推出的掌機 Xbox Ally，實際上正是未來硬體的雛形。該公司暫時擱置自行開發掌上型 Xbox 的計畫，透過與 ASUS 的合作蒐集玩家回饋為下一代「Xbox 主機」奠定基礎。不過，消息也指出微軟仍計畫在未來推出自家設計的 Xbox 掌機。

新 Xbox 將允許玩家自由切換至完整的 Windows 桌面，運行包括 Steam、Epic Games Store、Battle.net、Riot Client 在內的多個平台。換句話說，玩家可在 Xbox 上安裝並遊玩《戰神系列》、《對馬戰鬼》、《蜘蛛人》等 PlayStation PC 版遊戲，甚至能運行《魔獸世界》或《英雄聯盟》等傳統 PC 遊戲。然而，新主機仍保留熟悉的「主機體驗」，開機流程、操作介面與現行 Xbox Series 系列相似，玩家若不願離開主機環境也能完全留在 Xbox 生態系中遊玩。

微軟確認，新 Xbox 將採用 AMD 最新晶片，並完整支援 從初代 Xbox 到 Xbox Series X|S 的所有遊戲。玩家可在單一裝置上存取長達二十年的遊戲收藏，無需擔心相容性問題，此外，新主機將導入 AI 技術讓現有遊戲表現更流暢。微軟同時著手優化 Windows 架構，解決長年困擾 PC 玩家如「著色器編譯延遲」等問題，藉此減少運行負擔、提升整體穩定性。