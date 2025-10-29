「2025臺北城市盃國際電競大賽」11/8登場！超過400名選手報名參與

▲「2025 臺北城市盃國際電競大賽」將於11月8日（六）至11月9日（日）迎來最終線下決賽，屆時現場也將集結AcQUA源少年、Fubon Angels、木莓FRUCTOSE熱力應援。

圖、文／臺北市政府體育局提供

由臺北市政府體育局主辦、魔杰股份有限公司承辦的「2025 臺北城市盃國際電競大賽」將於11月8日（六）至11月9日（日）於捷運展演廳迎來兩大賽事最終線下決賽。

本屆賽事《傳說對決》共有68支隊伍參與爭霸，今年首度舉辦的《快打旋風 6》「城市交流選拔賽」更吸引128位選手報名參戰。屆時將由全台選拔出的前四名優勝選手，與來自臺北、首爾、香港、新加坡的國際職業選手以「教練帶徒弟」的形式組隊競技，展現跨國電競交流的獨特魅力。

除了緊張刺激的賽事對決，現場更邀請多組人氣嘉賓帶來精彩演出，AcQUA源少年帶來青春活力開場，Fubon Angels以熱情舞蹈點燃氣氛，木莓 FRUCTOSE帶來甜系舞台表演。





現場也設有多個互動體驗攤位與抽獎活動，觀眾不僅能親臨電競決賽現場、感受選手對決的臨場震撼，更能參與活動、贏得限量好禮。

活動時間：11/8 12:30、11/9 10:30 開始進場

活動地點：臺北市中山區中山北路二段48巷7號（爵士廣場庭園區P層B1）

官方社群：linktr.ee/tcce_esports

詳情活動請至官方網站與粉絲專頁鎖定。