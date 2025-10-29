短劇掀影視轉型潮！泰創作者「零成本」奪獎、越南團隊分享拍攝新流行

記者楊智仁／綜合報導

短影音平台正掀起一股強勁的短劇風潮，截至 2024 年 3 月，全球短劇 App 使用時長的年成長達16 倍，TikTok 上的 #shortdrama 話題總瀏覽量持續攀升達 290 億 。特別是東南亞市場短影音發展正蓬勃崛起，並根據創作者的團隊規模與背景，發展出不同型態創作模式。來自泰國的 Dolikeaduck 以三人團隊、低成本方式拍出坎城獲獎作品，而越南影劇媒體集團 YeaH1 則採取獨家改編海外影劇 IP 的模式，將成熟的製作經驗引入 TikTok 平台。

▼泰國Dolikeaduck三人團隊、低成本拍出獲獎作品。（圖／記者周宸亘攝）

短劇風潮席捲 TikTok，泰國Dolikeaduck零成本拍出坎城奪獎片

泰國短劇創作團隊 Dolikeaduck 具備超過十年的影像製作經驗，擁有廣告、電影的專業背景。Dolikeaduck 的團隊成員僅有三人，但每個人都身兼多職，像鴨子一樣既會飛又會游。他們擅長以近乎「0 元」的極低成本拍攝具有電影質感的直式劇情短片，以小預算拍出大製作般的效果。

Dolikeaduck 團隊代表 March 提到，直式短劇的觀看模式非常貼近觀眾手機使用習慣，他們也是泰國最早開始嘗試直式短劇創作形式的團隊之一，「現在觀眾時間有限，但希望能看到情緒飽滿的作品，比起取代長片我們是提供另一種創新的觀賞娛樂的方式。」雖然習慣電影級拍攝規模，Dolikeaduck 坦言在初次嘗試直式短劇創作時，經歷了不斷嘗試不同拍攝技巧的磨合期 ，最終才確立專屬創作風格，他們採用「三點打光法」，在有限篇幅內創造充足景深，拍攝時也聚焦於人物主角，並使用調色技法讓整體視覺更貼近電影質感。

Dolikeaduck 維持創作靈感的方式，是不間斷地和粉絲互動，並挑戰各種「不可能的任務」，因為粉絲的一句「你們可以試試看改編『沙丘』嗎？」，促使他們在沒有贊助商的情況下，毅然決然前往泰國邊境的沙漠進行拍攝，無心插柳地完成了《沙丘》這部小預算大製作的短劇。

短劇成影視新藍海，越南 Yeah1 改編 IP 進軍全球

YeaH1 是越南指標性的影劇媒體集團，旗下擁有超過 200 個頻道總計吸引超過 2.3 億粉絲，擅長掌握時下流行的趨勢，以及與海外 IP 獨家授權合作，以多樣化的題材打造具高話題性的短劇作品。觀察到全球直式短劇熱潮，YeaH1 於 2024 年進軍 TikTok 平台，旗下的短影音頻道 YeaH1 Shorts 在單年度內即推出超過 30 部短劇系列，累積觀看次數高達 50 億次。

代表 YeaH1 出席的 Que Tien Nguyen 指出，「越南手機使用滲透率高達近 80% ，TikTok 的核心用戶和我們的受眾族群有高度重疊，TikTok 直式影音的格式也更貼近用戶自然的使用模式，這也是為什麼 TikTok 是我們在短劇宣傳上的首要平台。」

▼越南指標性的影劇媒體集團YeaH1 。（圖／記者周宸亘攝）

YeaH1 擅長完整的製作流程與推廣策略，除了劇本開發、角色設定、拍攝與後製，他們也投入大量資源進行前期的社群趨勢監測，掌握觀眾收視趨勢以發展具話題性的劇本；在節奏安排上他們把握「前三秒」吸睛原則以快節奏推進劇情發展；拍攝技法上 YeaH1 聚焦於人物的表情和情緒，以中寬景拍攝讓觀眾能直接感受到演員的情緒轉折。

直式短劇浪潮的興起，不僅為短影音創作者提供創新的創作形式和機會，也為全球短影音市場帶來更新穎且貼近用戶使用習慣的觀影形式。TikTok 貼近用戶習慣的直式短影音介面與創作資源，也讓不同量體的創作者，在短劇崛起的世代，都能運用平台將短影音創作引入下一個更具多元性與全球影響力的新篇章。