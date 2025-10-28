ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

記者蘇晟彥／台北報導

丁特與遊戲橘子因天堂M「紫布事件」互告，事隔許久，28日丁特再次發文重轟，警告所有華人「不要再玩遊戲橘子遊戲、更不要消費」，並指出遊戲橘子除了會詐騙外，更會告訴法院在遊戲內的消費、與玩家的交易是「犯罪行為」，讓他種轟「真的是一群不要臉的髒東西」，再次引起玩家關注。

▼丁特再次發文重轟遊戲橘子大罵「髒東西」。（資料照／記者孟育民攝）

▲▼丁特現身超哥餐廳，喊話Toyz。（圖／記者孟育民攝）

丁特2023年狀告遊戲橘子，遊戲橘子判賠784萬訴訟纏訟至今未果，28日丁特收到遊戲橘子在二審上訴的書狀，遊戲橘子認為在遊戲中本就禁止私下交易，因私下交易而造成的損失不予任何賠償，同時指稱(三) 由上可知，被上訴人於前狀陳稱「無論遊戲中之交易行為或遊戲外之退費行為，均屬橘子公司設定機制下所容許之合法行為，更為橘子公司所允許。」云云實屬無稽，退費機制存在係為合理保障消費者權益，而遊戲內之玩家私下交易行為則為遊戲規約中所禁止，更指稱丁特的行為是在利用遊戲交易機制所實行之犯罪行為。

對此，丁特看到書狀內容後氣炸發文，致告所有玩家「不要再玩遊戲橘子遊戲，尤其是消費」，指出遊戲橘子除了會用廣告不實的手段詐騙玩家之外，被投訴還會惱羞告你，甚至會告訴法院你在遊戲內的消費與玩家交易是「犯罪行為」，氣到大罵「這輩子沒看過這麼無恥的上市公司」、「真的是一群不要臉的髒東西」

而網友看到紛紛表示，「從2023年到現在還沒結束？」、「特哥辛苦了」、「這到底什麼回應？」，但也有人認為，「等法院最終宣判吧」

