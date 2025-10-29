ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《沉默之丘f》雛子本尊實況破百萬觀看　心驚闖關網笑喊：好可愛

記者黃冠瑋／綜合報導

由KONAMI所推出恐怖新作《沉默之丘f》先前就由於各種詭異設定，再加上深水雛子扮演者透露製作當時快精神崩潰，讓這款遊戲熱度迅速竄起並在後續成功賣破100萬套。如今雛子扮演者加藤小夏更是打開實況親自遊玩遊戲，影片後續迅速達到200萬觀看，期間加藤小夏遊玩驚慌動作，更是讓不少網友直呼好可愛。

▼《沉默之丘f》深水雛子扮演者「加藤小夏」再次掀起話題。（圖／翻攝自x／@cncnpi）

▲▼《沉默之丘f》深水雛子扮演者「加藤小夏」再次掀起話題。（圖／翻攝自x／@cncnpi）

事情其實是，隨著《沉默之丘f》在9月25日上市大獲成功後，深水雛子扮演者「加藤小夏」也在10月初表示，已經拿到《沉默之丘f》遊戲片，會在近日展開遊玩遊戲直播，並特地為了此事在23日開設新頻道，隔日便展開《沉默之丘f》遊玩直播，並以「我玩我自己」為主題，一時之間吸引了無數粉絲湧入。起初由於加藤小夏首次接觸 PS5 DualSense控制器以及遊戲，因此花了不少時間在學習操作，當然粉絲也非常好心一步一步教導她如何操作。

不過也由於加藤小夏本身不是重度遊戲玩家，因此與遊戲中深水雛子呈現了反差對比，再加上本人在遊玩時出現許多天然呆的反應，讓不少粉絲感到印象深刻，甚至後續還被製作成各種二創情境圖，像是「等等這是按鍵」、「喔喔這個我知道」等，消息也迅速成為玩家們間的話題。

另外，在直播結束後，該影片短短四日，便迅速累積超過100萬瀏覽次數，截至撰稿目前已突破210萬，頻道訂閱人數也在直播三天後突破13萬訂閱，對此她也向大家表示感謝，並半開玩笑聲稱跟她想像的方向不太一樣的跌倒了（意旨遊玩糟糕），但能獲得大家支持太好了，如此可愛回應，又再次為這款《沉默之丘f》添加不同樂趣。

關鍵字：沉默之丘KONAMI恐怖遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

推薦閱讀

《逆水寒》2.0新賽年搶先爆　２大跨界聯動、人氣女團現身加持

《沉默之丘f》雛子本尊實況破百萬觀看　心驚闖關網笑喊：好可愛

《瑪利歐》40週年掀不老論　任天堂資深總監稱：奔跑跳躍是關鍵

《英雄聯盟》CFO不敵KT世界賽止步　殺入八強創10年歷史粉絲獻掌聲

「2025臺北城市盃國際電競大賽」11/8登場！超過400名選手報名參與

Switch化身迷你街機！復古底座玩家超期待...募資4分鐘達標

短劇掀影視轉型潮！泰創作者「零成本」奪獎、越南團隊分享拍攝新流行

《鬼滅》猗窩座聲優談配音心境：要讓觀眾相信我是最強的

微軟新Xbox全面整合Windows系統　執行長「改變家用主機定義」

企業導入國際標準打造信任AI語音　聲優梶裕貴盛讚「救世主」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《沉默之丘f》雛子本尊破百萬看

《逆水寒》2.0新賽年搶先爆

Switch化身迷你街機！募資4分鐘達標

《瑪利歐》40週年掀不老論

《英雄聯盟》CFO不敵KT世界賽止步

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

兩大漫畫家親繪大谷翔平

微軟新Xbox全面整合Windows系統

日男告別「御宅族」喊變化很大

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻

最新新聞

《逆水寒》2.0新賽年搶先爆

《沉默之丘f》雛子本尊破百萬看

《瑪利歐》40週年掀不老論

《英雄聯盟》CFO不敵KT世界賽止步

「2025臺北城市盃國際電競大賽」11/8登場！

Switch化身迷你街機！募資4分鐘達標

短劇掀影視轉型潮！泰創作者「零成本」奪獎

《鬼滅》猗窩座聲優談配音心境

微軟新Xbox全面整合Windows系統

企業導入國際標準打造信任AI語音

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366