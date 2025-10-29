《沉默之丘f》雛子本尊實況破百萬觀看　心驚闖關網笑喊：好可愛

記者黃冠瑋／綜合報導

由KONAMI所推出恐怖新作《沉默之丘f》先前就由於各種詭異設定，再加上深水雛子扮演者透露製作當時快精神崩潰，讓這款遊戲熱度迅速竄起並在後續成功賣破100萬套。如今雛子扮演者加藤小夏更是打開實況親自遊玩遊戲，影片後續迅速達到200萬觀看，期間加藤小夏遊玩驚慌動作，更是讓不少網友直呼好可愛。

▼《沉默之丘f》深水雛子扮演者「加藤小夏」再次掀起話題。（圖／翻攝自x／@cncnpi）

事情其實是，隨著《沉默之丘f》在9月25日上市大獲成功後，深水雛子扮演者「加藤小夏」也在10月初表示，已經拿到《沉默之丘f》遊戲片，會在近日展開遊玩遊戲直播，並特地為了此事在23日開設新頻道，隔日便展開《沉默之丘f》遊玩直播，並以「我玩我自己」為主題，一時之間吸引了無數粉絲湧入。起初由於加藤小夏首次接觸 PS5 DualSense控制器以及遊戲，因此花了不少時間在學習操作，當然粉絲也非常好心一步一步教導她如何操作。

不過也由於加藤小夏本身不是重度遊戲玩家，因此與遊戲中深水雛子呈現了反差對比，再加上本人在遊玩時出現許多天然呆的反應，讓不少粉絲感到印象深刻，甚至後續還被製作成各種二創情境圖，像是「等等這是按鍵」、「喔喔這個我知道」等，消息也迅速成為玩家們間的話題。

另外，在直播結束後，該影片短短四日，便迅速累積超過100萬瀏覽次數，截至撰稿目前已突破210萬，頻道訂閱人數也在直播三天後突破13萬訂閱，對此她也向大家表示感謝，並半開玩笑聲稱跟她想像的方向不太一樣的跌倒了（意旨遊玩糟糕），但能獲得大家支持太好了，如此可愛回應，又再次為這款《沉默之丘f》添加不同樂趣。