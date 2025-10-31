ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

索尼取消《戰神》新作圖意外洩露　神廟石柱網傳未來前往埃及

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼本家大作《戰神》系列，過去只要每推一部，就深受玩家熱烈追捧，像是2022年所推出《戰神 諸神黃昏》直接被各大外媒封為神作。時隔多年玩家都在期盼新作到來，然而早在1月就傳出開發新作已經取消，不過近日卻意外曝光開發圖，其中希臘神廟更是備受討論，對此有網友猜測官方下一步可能將前往埃及。

▼《戰神》取消新作圖意外曝光。（圖／翻攝自mp1st）

▲▼《戰神》取消新作圖意外曝光。（圖／翻攝自mp1st）

根據外媒報導，索尼其實一直對《戰神》系列有許多正在籌備項目，不過早在先前1月時索尼就決定取消兩款服務型遊戲開發，其中一個就是由Bluepoint Games所主導，據當時透露該工作室正在開發一款與《戰神》主題相關的服務型遊戲，在當時遊戲就據傳將會重返希臘地區，並且靈感來自《褻瀆神明》等遊戲，然而關於取消開發消息，讓許多人都感到意外，畢竟《戰神》系列的粉絲族群非常龐大，索尼應該不會想要放過如此好的利益，但就有人猜測這很可能跟索尼近幾年服務型遊戲政策失利有關。

雖說新作已經取消令人惋惜，但近日卻有外媒獲得了關於《戰神》新作23張開發草圖，從這些圖片中可以看到，故事舞台可能是重回希臘，畢竟圖片中出現許多希臘神廟、陶器等經典文物。除了神廟之外，還可以看到關於遊戲其他環境，像是洞穴和內部，這些環境似乎是為容納多名玩家而設計，也有關於儲備武器和盾牌的軍械庫，這都很符合當初索尼公布的多人服務型遊戲方針。此外，另一個有趣的細節是，圖片中似乎透露了包含冥王黑帝斯名稱，顯示了黑帝斯很可能是軍械庫的主人，如果有玩過前幾代的玩家就會知道，該項設定暗示著遊戲時間線是早於《戰神3》的事件。

另外，近日就傳言稱，《戰神》的下一部主線故事可能會設定在埃及，原因是《戰神》開發聖莫尼卡工作室就曾計劃將遊戲的故事設定在地中海國家，因此許多玩家就此相信該系列遊戲可能會登陸埃及，並且猜測主角克雷多斯將在遊戲中揮舞一把彎曲的埃及長劍，外型可能類似彎刀或埃及匕首。雖說或許讓克雷多斯前往埃及是非常新穎的設定，但目前官方都未證實，至於未來具體內容為何，只能等到遊戲資訊正式確定才能揭曉。

關鍵字：索尼戰神

【戰車冒煙掀議】CM11沿路冒白煙　十軍團澄清：正常現象



