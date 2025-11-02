ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Xbox執行長淺談團隊重要性　承認微軟沒保護好「冒險創意人才」

記者黃冠瑋／綜合報導

每年遊戲開發公司都會因政策規劃面臨要裁員的問題，而微軟先前也在五月和七月展開了兩次大規模裁員，讓不少人認為微軟只注重短期利益。對此，近日Xbox執行長 Phil Spencer就談到「開發團隊創造力以及敢冒險精神」是最重要的，但公司沒有做好保護這些人才準備，暗示著近期裁員問題，讓他們百感交集。

▼Xbox執行長Phil Spencer承認沒保護好那些創意團隊。（圖／翻攝自Getty Images）

▲▼Xbox執行長Phil Spencer承認沒保護好那些創意團隊。（圖／翻攝自Getty Images）

根據外媒報導，近日微軟遊戲Xbox執行長Phil Spencer和Double Fine創始人Tim Schafer受邀前往參加在加州所舉行的佩利國際理事高峰會，其中就談到開發團隊重要性。對此，Xbox執行長Phil Spencer就表示，「保護那些全心投入作品的創意團隊不僅對遊戲公司，而且對整個媒體產業都具有重要意義」，對他來說那些敢冒險、發揮創意團隊是公司重要資產，但他也承認近期Xbox沒有做好保護這些創意團隊。

至於Phil Spencer為何會有如此發言，其實都跟近期裁員有關，像是在2024年1月，微軟在收購動視暴雪後，就先裁撤約1,900人，沒想到一年多後，公司又面臨裁員約7,000人，當時聲稱是以因應「動態市場」做出調整，直到今年7月，Xbox又再次裁員，取消了一系列遊戲，並關閉了多家工作室，因此也被許多外媒認為，微軟為自己設定的巨額利潤目標是弊大於利，看似減少開支，但其實已經痛失許多優秀人才。

對此，《暗黑破壞神4》製作人Kelly Yeo也表示，「隨著每一輪大規模裁員，我都目睹同事們的恐懼感與日俱增，因為感覺無論我們多麼努力工作都無法保護自己」。當然也有部分人能理解微軟為何多次進行大規模裁員和人員重組，畢竟遊戲開發製作成本一直逐年遞增，但投入成本越多，回饋的利益反而是越來越少，對於Xbox而言自然而然就會想盡辦法縮減開支。

