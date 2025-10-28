ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待　分手狂糾纏「敢詆毀就報復」

記者黃冠瑋／綜合報導

美國知名實況主Emiru日前在TwitchCon上，遭到陌生男子襲擊、熊抱，甚至意圖強吻引起實況圈譁然。後續Emiru在近期直播中除了談談關於熊抱事件外，更突然爆料自己和知名男性實況主Mizkif曾交往過，但在在兩人交往與分手期間曾對她騷擾、精神虐待、甚至性侵行為，並在TwitchCon上被威脅敢抹黑就毀了她。

▼實況主Emiru再爆百萬實況主Mizkif黑料。（圖／翻攝自X／@emiru、@REALMizkif）

▲▼實況主Emiru再爆百萬實況主Mizkif黑料。（圖／翻攝自X／@emiru、@REALMizkif）

根據過去Emiru所透露資訊，早在2021年底就搬入Mizkif家中，隔年便加入Mizkif所屬的實況團體「One True King」（OTK），當時雙方互動的舉動，就讓許多人懷疑兩人關係並非只是朋友，只是雙方並沒有承認，直到如今Emiru才在影片中證實，兩人確實曾經交往過，但在2025年初就選擇分手了。

至於為何近日才爆料交往消息，是因為Emiru近期才從其他知名人士口中得知，Mizkif對其他人也有過，她所遭到的惡劣行為，因此她決定公開揭露Mizkif真面目，其中就提到交往期間就發現Mizkif有強烈控制欲，不準穿著太隨便、別單獨旅行、交友狀況以及直播安排等，甚至出現亂砸物品在她身上，導致她出現瘀青、傷痕，多次理論對方卻以意外理由草草帶過。

引爆分手原因則是，在2024年的Twitch活動「Rust Kingdoms」，Emiru的同階人數直接超越Mizkif，讓Mizkif感到不滿，便揚言以自殺威脅向Emiru情緒勒索，並多次摔門破壞門鎖，甚至開車加速，想與Emiru同歸於盡，讓Emiru在忍無可忍，決定搬離此處，撤底斷絕這段關係。在交往期間也有多次分手與複合，在一次對方想要複合時，就趁她情緒不穩定當下，試圖對她性侵，直到Emiru尖叫，Mizkif才發現事態不對，便匆匆忙忙離開，後續也沒有向她道歉，並且在分手後還多次騷擾，希望恢復雙方關係，如此長期受到精神壓力下，讓她長期處於恐懼與不安之中。

沒想到近日除了TwitchCon遇到熊抱男子騷擾外，她還從自己員工口中得知，在活動上她的員工有遇到Mizkif，對方要員工轉達，如果Emiru敢談他的事情，並抹黑他，就揚言會毀了她，讓Emiru不得不向法院尋求幫助，在加州與德州同時申請對Mizkif的限制令。

另外，作為OTK共同創辦人之一，同時也是Emiru好友的百萬實況主Asmongold，也感到自責沒想到Mizkif會作出這樣行為，畢竟當初給予Mizkif實況平台，就是他邀請的，因此他也要負起一些責任。對此，許多網友對於Emiru遭遇感到不捨，並支持她勇敢站出來揭露惡行，以免又有無辜者再次受到迫害。

關鍵字：實況主

