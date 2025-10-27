最終樂章《吹響吧！上低音號》明年上映　預告再現青春感動物語

記者楊智仁／綜合報導

系列最終章《電影版 吹響吧！上低音號 最終樂章 前篇》將於 2026 年 4 月 24 日 在全日本約 200 家戲院上映，消息於 10 月 26 日在京都市勸業館「みやこめっせ」舉辦的《京阿尼世界展》中正式公布，同步釋出首張主視覺圖、預告影片與電影預售票資訊。

《吹響吧！上低音號》（響け！ユーフォニアム）是武田綾乃創作的日本小說系列，2015 年至今已推出 3 季電視動畫、多部劇場版與特別篇。本作以京都府宇治市為舞台，描繪將青春汗水揮灑在管樂上的高校生真實生活，講述社團成員們為「全國金賞」奮戰，並描繪學生時期遇到包含，戀愛、夥伴衝突、父母意見分歧等青春故事，前兩季及電影版都擁有相當高的人氣感動無數觀眾，只不過第三季動畫最後出現了與原作大幅更改情節引發不小討論，造成第三季評價相當兩極。

第一彈主視覺描繪主角久美子、麗奈神情堅定地並肩而立，背景中則可見歷代部長與副部長的身影，宣傳標語為「這段軌跡，將化為下一首樂章」，象徵她們的青春足跡化作音樂延續，展現社團中獨有的短暫與傳承感，情感濃烈而動人。預告片中出現第三季未描繪的新場景，舞台側幕的鏡頭，旁白交織著前輩們對「全國金賞」期盼與執念。