《薩爾達無雙封印戰記》新角曝光　「神秘魔像」重回王國前傳

記者黃冠瑋／綜合報導

《薩爾達》系列一直是作為任天堂熱門遊戲大作，由於虛構奇幻世界龐大，因此也深受許多玩家熱烈追捧。而早在9月所舉行Nintendo Direct時，就公開系列新作《薩爾達無雙 封印戰記》將於11月6日推出，如今隨著發售日期逼近，官方再度釋出第四波預告「決戰的誓言」，其中兩個新角意外曝光成功引起玩家注意。

▼《薩爾達無雙封印戰記》新角曝光。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo of America）

▲▼《薩爾達無雙封印戰記》新角曝光。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo of America）

《薩爾達無雙》系列融合了《薩爾達傳說》的唯美世界觀和《真‧三國無雙》的砍殺玩法，讓這款遊戲自從在2014年推出時就火爆全網，甚至持續到今日玩家們還是對這款遊戲IP情有獨鍾。如今該系列將在11月6日迎來系列新作《薩爾達無雙 封印戰記》，其中故事將會設定在《薩爾達傳說：王國之淚》所發生的前代時空，描述薩爾達公主回到「左納烏時代」，與海拉魯最初王族，國王勞魯與女王索尼婭並肩作戰，也就是被玩家眾所熟知的「封印戰爭」，體驗對抗加儂多夫的史詩戰役。

隨著發售日期逐漸逼近，官方也再度釋出第四波預告「決戰的誓言」，從預告中可以看到除了有全新《薩爾達傳說：王國之淚》沒被深刻描繪的場景外，在此次預告中還展示了兩個全新角色，「神秘變形魔像」、「會說話的卡拉莫」。

另外，本次遊戲也同時支援雙人分割畫面合作，因此即使其中一方沒有遊戲也能透過分享方式，讓雙方都能體驗激烈戰鬥。對於同時有玩過《薩爾達傳說》以及無雙系列玩家而言，可說是收穫滿滿，畢竟一款遊戲能融合兩種不同系列IP，在大多數遊戲中可是非常少見，想必該作將會為系列再帶來新的巔峰。

關鍵字：薩爾達無雙任天堂

