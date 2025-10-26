ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

記者楊智仁／綜合報導

Xbox 遊戲內容與工作室總裁 Matt Booty 接受外媒專訪時，談及遊戲部門多平台策略，Booty 表示，如今玩家對所使用的遊戲設備已沒有過去那麼強烈的品牌依附感，「我們的目標是『在玩家所在的地方與他們相遇』，最大競爭對手不再是其他主機，而是從 TikTok 到電影等所有娛樂內容。」

▲▼主機。（圖／翻攝自微軟）

同一訪談中 Booty 簡短提及今年早些時候微軟裁撤約 9,000 名員工，包含多款遊戲被取消，以及工作室 The Initiative 關閉「裁員是艱難的，但這是經營管理的一部分」，微軟正持續調整其遊戲業務，原因是主機銷售不如預期，PS5 銷量約為 Xbox Series 主機兩倍，Xbox 近年將重心轉向 Game Pass 訂閱服務，相對減少對傳統高價單機遊戲的依賴。

Xbox 多平台轉型始於 2024 年初，當時遊戲負責人 Phil Spencer 宣布將有「四款」第一方遊戲登上其他平台，今年稍早 Xbox 總裁 Sarah Bond 更直言「獨佔概念已經過時」。而據外媒報導，微軟要求 Xbox 部門利潤率必須高於業界平均值，迫使主管團隊削減成本並提高收益，從數據來看這項策略似乎奏效，不過，公司也在 7 月進行新一輪裁員，全公司共約 9,000 人受影響，多項專案被取消。

