ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球！　一支手機讓世界看見台灣人情

記者楊智仁／專訪

「一個愛心、一個合拍，讓台灣故事走進世界！」這不是電影情節，而是百萬 TikTok 創作者串串李川的日常。從 2018 年直播主開始，擁有 160 萬粉絲的李川，創作之路不僅是個人職涯逆轉勝，更是一部讓世界看見台灣暖度的行動史。日前，李川受邀參與 TikTok 與金刻獎的東南亞創作者交流活動，接受 ETtoday 專訪時坦言，「我原本以為會有語言隔閡，但短影音的魅力，就是能用表情、動作和音樂，直接擊中人心。」

▼百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球。（圖／記者周宸亘攝）▲▼ETtoday x TikTok 創作者專訪-川川李串。（圖／記者周宸亘攝）

從變裝到在地「有聲」故事：TikTok的溫暖，讓他敢於嘗試

回憶起最初創作起點，李川笑說自己是因為好奇心驅使，看好短影音的潛力，才從直播跨界到 TikTok 短影音平台，「由於短影音會觸及到世界各地的觀眾，接地氣、把握和觀眾的互動是成功關鍵，舉例來說，我看後台數據發現很多粉絲來自越南，因此決定在某支影片特別加上越南字幕，效果非常好。」李川將與觀眾的互動、傾訴煩惱轉化成生活化的趣味配音內容，成功切出一條獨特道路。

「現在做短影音的人太多了，就算一支影片爆紅，也很容易被忘記，因此創作『系列』很重要！」讓李川聲名大噪的正是「親親來了」系列，結合音樂和迷因元素，加上簡單的親吻動作，沒想到竟紅遍世界獲得破億觀看次數，就連 TikTok 上海外粉絲也跟著挑戰合拍，越南、馬來西亞、菲律賓等各地的觀眾，開啟跨越語言的互動，證明短影音真的能打破地域限制。

▲▼ETtoday x TikTok 創作者專訪-川川李串。（圖／記者周宸亘攝）

「川職日記」超催淚！挑戰親情、失智「短劇」從娛樂進化到社會共鳴

眾多爆紅作品中「川職日記」系列更顯出李川在地關懷，他親自去體驗禮儀師、廟公、潛水等百工百業，用鏡頭記錄職人工作細節與背後故事：禮儀師系列用往生者的角色體驗整個告別式過程，「在最沉重的時刻依然能細膩地處理每個環節，那種專業背後的人情味非常觸動我。」廟公系列體驗台灣廟宇文化，「台灣的心靈信仰不只虔誠，而且很有 SOP 非常專業，我希望讓全世界都能了解這點。」

隨著創作能量累積，李川開始挑戰更深層次的原創短劇，像是描述親情的《爸爸的摩托車》、探討失智的《老花眼鏡》。從「短片」到「短劇」，對他而言是從片段走向更完整的敘事，「我希望影片不只是純娛樂，也希望回歸初心，用描繪深度情感的系列短劇，為觀眾帶來一些思考。」李川坦言，親情、失智這些議題很沉重，但也是很多人生命中會遇到的。如果能透過短劇引起共鳴，甚至激發討論就很有意義。

《爸爸的摩托車》收到的一則粉絲回饋讓他至今難忘，「有粉絲說，看了影片後想起自己家長輩狀況，留言說『謝謝你拍這個故事』。」李川感慨，「那瞬間，我覺得我在 TikTok 上分享的作品，是真的能陪伴和療癒到別人，這也成為我持續創作最大動力。」

▲▼百萬網紅串串李川。（圖／翻攝自IG）

短影音成新舞台！給年輕人建議：設定階段性目標，原創才是王道

對於短影音快速更迭生態，面對想踏入 TikTok 創作新一代年輕人，這位百萬網紅給出了最實在建議，「設定『定期定額』階段性目標：影片定期、數量定額，畢竟如果只靠心情做短影音，很容易因為懶惰、忙碌而中斷，我自己是設定一周三更，透過數字找到拍影片的方向。」

除了定期定額之外，李川也分享加碼與止損的經驗，「如果有一部影片破百萬，代表這個系列會成功，此時就要加碼，一個月可能都拍這個題材，累積下來就會成為 IP，人設建立起來，就可以慢慢去發想對你真正有意義的題材。」

流量對於短影音來說很重要，不過李川最後強調，「粉絲能感受到你有沒有在用心創作，保持真誠才是走得長久的關鍵。」他希望用自己的創作，讓全球知道「台灣故事也能走向世界！」這個溫暖而真誠的創作者，正透過手中的一支手機，持續輸出台灣特有的人情溫度與文化力量。

▲▼ETtoday x TikTok 創作者專訪-川川李串。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：串串李川

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【淚談非洲豬瘟】豬肉公主「最害怕的事終究發生」怪誰都沒用

推薦閱讀

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug　大黃蜂「永囚禁」網驚呆：想不到

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞　「列車篇章」大翻新全網沸騰

時隔七年再啟動！京阿尼新作《二十世紀電氣目錄》明年放送

索尼反擊《荒野起源》壟斷指控　駁斥騰訊「玩弄空殼」規避責任

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看！沙奈朵與青年的深厚羈絆

《決勝時刻》恐走微軟老路？　前製作人擔憂：系列每況愈下

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球！　一支手機讓世界看見台灣人情

《戰地風雲6》升級曲線降低　XP農場受限玩家笑喊：不用坐牢了

睽違10年重返八強！中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日男告別「御宅族」喊變化很大

中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

台灣隊中信CFO再次闖入八強

《寶可夢傳說》皮卡丘便便上熱搜

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球

經濟部：電子遊戲機需使用正體中文

《戰地風雲6》升級曲線降低

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

《決勝時刻》恐走微軟老路？

最新新聞

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

京阿尼新作《二十世紀電氣目錄》明年放送

索尼反擊《荒野起源》壟斷指控

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

《決勝時刻》恐走微軟老路？

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球

《戰地風雲6》升級曲線降低

中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366