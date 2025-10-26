百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球！　一支手機讓世界看見台灣人情

記者楊智仁／專訪

「一個愛心、一個合拍，讓台灣故事走進世界！」這不是電影情節，而是百萬 TikTok 創作者串串李川的日常。從 2018 年直播主開始，擁有 160 萬粉絲的李川，創作之路不僅是個人職涯逆轉勝，更是一部讓世界看見台灣暖度的行動史。日前，李川受邀參與 TikTok 與金刻獎的東南亞創作者交流活動，接受 ETtoday 專訪時坦言，「我原本以為會有語言隔閡，但短影音的魅力，就是能用表情、動作和音樂，直接擊中人心。」

▼百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球。（圖／記者周宸亘攝）

從變裝到在地「有聲」故事：TikTok的溫暖，讓他敢於嘗試

回憶起最初創作起點，李川笑說自己是因為好奇心驅使，看好短影音的潛力，才從直播跨界到 TikTok 短影音平台，「由於短影音會觸及到世界各地的觀眾，接地氣、把握和觀眾的互動是成功關鍵，舉例來說，我看後台數據發現很多粉絲來自越南，因此決定在某支影片特別加上越南字幕，效果非常好。」李川將與觀眾的互動、傾訴煩惱轉化成生活化的趣味配音內容，成功切出一條獨特道路。

「現在做短影音的人太多了，就算一支影片爆紅，也很容易被忘記，因此創作『系列』很重要！」讓李川聲名大噪的正是「親親來了」系列，結合音樂和迷因元素，加上簡單的親吻動作，沒想到竟紅遍世界獲得破億觀看次數，就連 TikTok 上海外粉絲也跟著挑戰合拍，越南、馬來西亞、菲律賓等各地的觀眾，開啟跨越語言的互動，證明短影音真的能打破地域限制。

「川職日記」超催淚！挑戰親情、失智「短劇」從娛樂進化到社會共鳴

眾多爆紅作品中「川職日記」系列更顯出李川在地關懷，他親自去體驗禮儀師、廟公、潛水等百工百業，用鏡頭記錄職人工作細節與背後故事：禮儀師系列用往生者的角色體驗整個告別式過程，「在最沉重的時刻依然能細膩地處理每個環節，那種專業背後的人情味非常觸動我。」廟公系列體驗台灣廟宇文化，「台灣的心靈信仰不只虔誠，而且很有 SOP 非常專業，我希望讓全世界都能了解這點。」

隨著創作能量累積，李川開始挑戰更深層次的原創短劇，像是描述親情的《爸爸的摩托車》、探討失智的《老花眼鏡》。從「短片」到「短劇」，對他而言是從片段走向更完整的敘事，「我希望影片不只是純娛樂，也希望回歸初心，用描繪深度情感的系列短劇，為觀眾帶來一些思考。」李川坦言，親情、失智這些議題很沉重，但也是很多人生命中會遇到的。如果能透過短劇引起共鳴，甚至激發討論就很有意義。

《爸爸的摩托車》收到的一則粉絲回饋讓他至今難忘，「有粉絲說，看了影片後想起自己家長輩狀況，留言說『謝謝你拍這個故事』。」李川感慨，「那瞬間，我覺得我在 TikTok 上分享的作品，是真的能陪伴和療癒到別人，這也成為我持續創作最大動力。」

短影音成新舞台！給年輕人建議：設定階段性目標，原創才是王道

對於短影音快速更迭生態，面對想踏入 TikTok 創作新一代年輕人，這位百萬網紅給出了最實在建議，「設定『定期定額』階段性目標：影片定期、數量定額，畢竟如果只靠心情做短影音，很容易因為懶惰、忙碌而中斷，我自己是設定一周三更，透過數字找到拍影片的方向。」

除了定期定額之外，李川也分享加碼與止損的經驗，「如果有一部影片破百萬，代表這個系列會成功，此時就要加碼，一個月可能都拍這個題材，累積下來就會成為 IP，人設建立起來，就可以慢慢去發想對你真正有意義的題材。」

流量對於短影音來說很重要，不過李川最後強調，「粉絲能感受到你有沒有在用心創作，保持真誠才是走得長久的關鍵。」他希望用自己的創作，讓全球知道「台灣故事也能走向世界！」這個溫暖而真誠的創作者，正透過手中的一支手機，持續輸出台灣特有的人情溫度與文化力量。