《傳說對決》歡慶9週年　限定主題、火車巡禮還有灶咖女神神秘獻聲

記者蘇晟彥／台北報導

《傳說對決》歡慶九週年，首次將遊戲元素融入「藍皮解憂號」觀光列車及南港禮賓室、藍皮意象館。從10月16起至11月30日，打造「遊戲 X 旅遊」系列活動。期間玩家不僅在遊戲內有專屬的線上任務，可以獲得九週年的巡夢系列造型，還有藍皮解憂號策展活動。

《傳說對決》自 2016 年正式在台上市以來，憑藉快節奏的對戰體驗與豐富的英雄角色，迅速成為台灣最受歡迎的手機遊戲之一，更在 2020 至 2024 年間，連續五年蟬聯月活躍用戶寶座。為了慶祝九週年，《Garena 傳說對決》首度融入遊戲經典元素，以「海風號」打造限定包列活動。本次活動還邀請上分列車長： Hanzo、海牛、Kai 以及人氣 Coser 喵少、肉肉，一同在火車上互動區進行闖關、對戰等等巡夢試煉。與玩家們一起展開時光旅程，喚醒最初的羈絆與熱情。



Garena台灣總經理陳逸軒在致詞中表示，《Garena 傳說對決》多年來深耕在地文化與跨界合作，除了是年輕世代的共通語言，更是陪伴玩家成長的重要記憶。本次「巡夢列車 9 你上車」主題合作，將遊戲世界延伸至真實鐵道旅程，期望能再次為玩家創造嶄新的互動體驗。

除了限定海風號包列活動之外，《Garena傳說對決》也特別在南港禮賓候車室設置九週年主題展區，並於屏東枋寮的藍皮解憂號及藍皮意象館推出特別展覽。活動募集了挑戰者們九年來在《傳說對決》中發生的真實故事，將這些珍貴回憶化為展覽作品，陪伴玩家一同回顧那段獨一無二的傳說旅程。



活動期間，搭乘藍皮解憂號即可獲贈九週年限量虛寶卡、或於南港禮賓室現場消費並出示遊戲畫面，除獲贈九週年限量虛寶卡並享9折優惠；11 月 1 日起登入遊戲並完成指定任務，更能領取神聖等級造型：「蘇 巡夢·浮生領航」。



從南到北為玩家打造的專屬「夢境巡禮」

• 系列活動一：我有九，你有故事嗎？ - 巡夢列車九週年特展

・ 藍皮解憂號，活動時間：10月16日至10月30日

・ 藍皮意象館，活動時間：10月16日至11月13日（屏東縣枋寮鄉儲運路15號）

・ 結合玩家故事、遊戲世界觀與鐵道文化，以夢境為主題打造沉浸式展區，與玩家一同踏上這場「巡夢之旅」

• 系列活動二：巡夢列車玩家感謝祭

・ 活動日期：10月23日

・ 地點: 海風號

・九週年特別舉辦「巡夢列車玩家感謝祭」，邀請人氣實況主與 Coser 一同啟程，與玩家將在列車上展開傳說冒險與挑戰，重溫九年來的感動與熱血。

• 系列活動三：巡夢列車九週年限定快閃體驗館

・ 展期：10月23日至11月30日

・ 地點：南港禮賓室（台北市南港區南港路一段313號一樓）

・ 打造「巡夢列車 9你上車」專屬候車室，提供玩家拍照打卡與互動體驗。現場消費任意金額並出示遊戲畫面，即可兌換限量九週年虛寶卡乙張。