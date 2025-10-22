ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《幻獸帕魯》發行部聲明「拒用AI」　恐混淆玩家陷劣質作氾濫

記者黃冠瑋／綜合報導

AI能否運用在創作上一直以來都是爭議，像是先前《侏羅紀世界：進化3》就因使用AI遭玩家痛批、《激鬥峽谷》中國版也因AI劣質宣傳遭到抵制。如今《幻獸帕魯》先前才剛成立協助開發遊戲的發行部門就表示，拒用任何使用生成式AI打造的遊戲，未來恐陷真實開發戰爭，將捍衛原生創作理念。

▼《幻獸帕魯》公司拒絕合作使用任何AI遊戲。（圖／翻攝自twitter／@Palworld_EN）

▲▼《幻獸帕魯》公司拒絕合作使用任何AI遊戲。（圖／翻攝自twitter／@Palworld_EN）

根據外媒報導，由於以《幻獸帕魯》成名的日本遊戲公司Pocketpair於2025年初成立發行部門，該部門成立初衷便是希望協助資金相對短缺的獨立開發者提供完善的開發資源，然而自從宣布消息在一週內就收到超過150件提案，不過其中卻有出現許多使用生成式AI的遊戲，讓他們不得不聲明，「人們可能會說我在說謊，但這就是事實，我們不相信生成式AI，我們想非常明確地表達這一點。如果開發者的專案是主打AI、Web3 或NFT，那外面有許多發行商會樂意與你合作，但我們並不是你們想要的那個對象」。

對此，發行部門負責人John Buckley還提到，預計未來幾年遊戲市場，特別是Steam平台，將會充斥大量品質低劣生成式AI遊戲，他認為此等風氣將會促使玩家間形成新的浪潮，而開發者與玩家將會為了真實開發引起一場爭論戰爭，消費者將努力分辨哪些作品出自人手、哪些是機器生成，畢竟難保證AI打造遊戲過程不會出現誤判與錯誤指令，而消費者將會支持那些努力堅持原創的開發者。

另外值得一提的是，對於Pocketpair而言其實也曾深受AI指控困擾，因為在去年《幻獸帕魯》爆紅後，就由於畫面風格與部分翻譯細節讓外界質疑使用生成式AI製作，不過後來證實是當初製作名單不完整導致，直到後續更新完整內容，該爭議才暫時平息，不管如何近幾年各大公司，像是EA 、微軟都強調「AI 將引領遊戲未來」，如今Pocketpair持著與各大遊戲公司相反意見，想必這是許多玩家非常樂見的理念。

