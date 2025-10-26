《惡靈古堡0》再爆重製傳聞　「列車篇章」大翻新全網沸騰

記者黃冠瑋／綜合報導

對於年代久遠遊戲被重新翻修成重製版可說是相當常見，而《惡靈古堡0》一直以來都被玩家譽為當時遊戲之最，因此從去年就一直不斷傳出正在重製消息。如今又有消息人士爆料，遊戲重製版將會在2028年上市，並且遊戲中「列車篇章」將會全面翻新以及新配音陣容等細節，消息一出後又再度引起玩家沸騰。

▼《惡靈古堡0》再爆重製傳聞。（圖／翻攝自《惡靈古堡0》Steam）

根據外媒報導，《惡靈古堡0》重製版計畫其實已經開發數年，恰巧的是近日就有消息人士爆出該計畫代號為「Chamber」，正好致敬該作女主角Rebecca Chambers，至於新演員的配音和動作捕捉工作則是早在2024便已經進行，其中演員Jon McLaren將會擔任此次新的主角配音，他過去曾靠著由漫威漫畫改編的《星際異攻隊》星爵獻聲和在《極地戰嚎5》中扮演的許多角色而聞名。

此外，這次遊戲監製將會交由Beyond Capture Studios負責，值得一提的是這間公司曾參與《惡靈古堡4重製版》和《快打旋風6》等作品製作，對於卡普空來說重製製作可說是非常適合，不過從此次爆料來看先前原作配音員可能不會回歸，但這在許多卡普空重製版作業中其實是司空見慣。

另外，劇情方面爆料則指出劇情上除了會保留原本主線故事劇情外，還會補充更多故事細節與背景設定，像是「列車篇章」將會加入原本戲份偏少的列車長，並與主角蕾貝卡、比利產生互動。對此，據知名爆料者DuskGolem透露，《惡靈古堡0》預計將會在2028年推出，而另一款《惡靈古堡：聖女密碼》重製版則是會在2027年上市，不過此等消息目前卡普空官方並未證實，當然在這之前最新續作《惡靈古堡9：安魂曲》會搶先在2026年2月27日上市。