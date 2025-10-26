ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞　「列車篇章」大翻新全網沸騰

記者黃冠瑋／綜合報導

對於年代久遠遊戲被重新翻修成重製版可說是相當常見，而《惡靈古堡0》一直以來都被玩家譽為當時遊戲之最，因此從去年就一直不斷傳出正在重製消息。如今又有消息人士爆料，遊戲重製版將會在2028年上市，並且遊戲中「列車篇章」將會全面翻新以及新配音陣容等細節，消息一出後又再度引起玩家沸騰。

▼《惡靈古堡0》再爆重製傳聞。（圖／翻攝自《惡靈古堡0》Steam）

▲▼《惡靈古堡0》再爆重製傳聞。（圖／翻攝自《惡靈古堡0》Steam）

根據外媒報導，《惡靈古堡0》重製版計畫其實已經開發數年，恰巧的是近日就有消息人士爆出該計畫代號為「Chamber」，正好致敬該作女主角Rebecca Chambers，至於新演員的配音和動作捕捉工作則是早在2024便已經進行，其中演員Jon McLaren將會擔任此次新的主角配音，他過去曾靠著由漫威漫畫改編的《星際異攻隊》星爵獻聲和在《極地戰嚎5》中扮演的許多角色而聞名。

此外，這次遊戲監製將會交由Beyond Capture Studios負責，值得一提的是這間公司曾參與《惡靈古堡4重製版》和《快打旋風6》等作品製作，對於卡普空來說重製製作可說是非常適合，不過從此次爆料來看先前原作配音員可能不會回歸，但這在許多卡普空重製版作業中其實是司空見慣。

另外，劇情方面爆料則指出劇情上除了會保留原本主線故事劇情外，還會補充更多故事細節與背景設定，像是「列車篇章」將會加入原本戲份偏少的列車長，並與主角蕾貝卡、比利產生互動。對此，據知名爆料者DuskGolem透露，《惡靈古堡0》預計將會在2028年推出，而另一款《惡靈古堡：聖女密碼》重製版則是會在2027年上市，不過此等消息目前卡普空官方並未證實，當然在這之前最新續作《惡靈古堡9：安魂曲》會搶先在2026年2月27日上市。

關鍵字：惡靈古堡卡普空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

推薦閱讀

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug　大黃蜂「永囚禁」網驚呆：想不到

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞　「列車篇章」大翻新全網沸騰

時隔七年再啟動！京阿尼新作《二十世紀電氣目錄》明年放送

索尼反擊《荒野起源》壟斷指控　駁斥騰訊「玩弄空殼」規避責任

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看！沙奈朵與青年的深厚羈絆

《決勝時刻》恐走微軟老路？　前製作人擔憂：系列每況愈下

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球！　一支手機讓世界看見台灣人情

《戰地風雲6》升級曲線降低　XP農場受限玩家笑喊：不用坐牢了

睽違10年重返八強！中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日男告別「御宅族」喊變化很大

中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

台灣隊中信CFO再次闖入八強

《寶可夢傳說》皮卡丘便便上熱搜

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球

經濟部：電子遊戲機需使用正體中文

《戰地風雲6》升級曲線降低

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

《決勝時刻》恐走微軟老路？

最新新聞

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

京阿尼新作《二十世紀電氣目錄》明年放送

索尼反擊《荒野起源》壟斷指控

《寶可夢》新短篇動畫上架破百萬觀看

《決勝時刻》恐走微軟老路？

百萬網紅串串李川「親親來了」夯全球

《戰地風雲6》升級曲線降低

中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366