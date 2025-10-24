《英雄聯盟》冬季地圖回歸　峽谷下雪普羅火車網懷念：歡迎回來

記者黃冠瑋／綜合報導

《英雄聯盟》推出至今已過15個年頭，遊戲也不斷帶來新模式希望讓玩家感受不同樂趣，像是鬥魂競技場、隨機單中三種地圖等。如今官方再度宣布將在25.23版本重新啟用「冬季召喚峽谷」地圖，其中主堡將被改造成雪景水晶球，旁邊還會圍繞著聖誕普羅，這也是繼2019年後再度回歸，讓不少玩家大喊歡迎回來。

▼《英雄聯盟》冬季地圖回歸。（圖／翻攝自YouTube／League of Legends）

說到冬季就會讓人聯想到聖誕節、下雪等相關元素，而作為15年老遊戲《英雄聯盟》也時常會為了符合節慶，推出過各種相關改動，像是冬季主題地圖就是其中之一，不過自從小龍改成多個元素飛龍後，官方就再也沒有推出過有關冬季主題，或許跟製作難度太大有關。

然而如今官方就透露，時隔已久「冬季召喚峽谷」將在11月19日25.23版本重返召喚峽谷，從預告中可以看到，製作人Pabro躺在布滿白雪的峽谷中路，並一邊抱怨每樣元素都要手繪，設計地圖本身就超費功夫，更別提還要講究遊戲清晰度，因此召喚師們一直期待地圖回歸，讓他們不知道能不能做出來，但如今他們想辦法回應召喚師，終於「冬季召喚峽谷」將會回歸，

為了這次地圖官方有特地將基地主堡改造成了一個被普羅火車環繞的雪景球，可以看著身穿可愛外套的小兵在雪景中巡邏，而巴龍則是戴上了聖誕帽和多指手套，或許會有人覺得，咆哮深淵不是就有一般雪景地圖了，但此次地圖還會添加各種聖誕氛圍，再加上從影片中所看到的視覺效果，有修正了配色，因此地圖不會再像上次那樣刺眼，導致遊玩體驗不佳。