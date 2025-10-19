ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋　NPC會吐槽「厚臉皮」

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》於 16 日在 Switch 和 Switch 2 正式發售，這次初始寶可夢分別為「菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷」，玩家要選其中一隻並和頑皮熊貓對戰，不過就有玩家調皮地嘗試選擇對方的寶可夢，結果遭到遊戲 NPC 吐槽引發話題。

▲▼寶可夢傳說Z-A。（圖／廠商提供）

《寶可夢傳說Z-A》故事舞台是 2013 年發售的《寶可夢 X／Y》登場的「密阿雷市」，隨著都市再開發進行，人與寶可夢共存「野生地帶」被規劃完成，玩家化身為前來旅行的主角，挑戰城市中接連發生的事件與故事，戰鬥系統採用系列首次即時行動方式，關鍵要素「超級進化」跟著登場。

《寶可夢傳說Z-A》為近期討論度最高遊戲之一，網友們在社群上分享自己所遇到的趣事，像有玩家就表示，遊戲序章中如果選擇無視「菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷」御三家，去選 NPC 搭檔頑皮熊貓，則會觸發彩蛋對話「頑皮熊貓？等等那是別人的寶可夢啊」、真的點確定還會被對方嗆聲「少厚臉皮了！頑皮熊貓是我的寶可夢」，如果說自己選錯了 NPC 則會鬆一口氣的說到「就是嘛...害我擔心了一下。」

這段互動曝光後在社群上引發討論，網友們紛紛表示，「我也想選頑皮熊貓」、「我其實是火箭隊」、「這代彩蛋蠻多的」、「安黎的反應太真實！」

關鍵字：寶可夢傳說Z-A

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿Ken曬「安心亞摸肚照」是為搏版面：不然都是小S

推薦閱讀

《MindsEye》爛評害員工瘋狂加班　控訴禍源高層不溝通強炒人

主機規格戰提前開打！爆料曝PS6、新Xbox將於2027同步登場

《魔女守護者》主題咖啡廳！精緻打卡點、角色魔法餐點亮相

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋　NPC會吐槽「厚臉皮」

《野原廣志午餐流派》動畫日本爆紅？外媒「大叔設定」強烈共鳴

3A印度《Unleash the Avatar》曝光　從從容容游刃有餘驚翻眾網

《沉默之丘f》遊戲原聲帶突中止發售...官方喊「諸多原因」開退款

《上古卷軸6》玩家籌措260萬善款　紀念「已逝粉」成不朽NPC

《最後一戰》傳奇開發元老宣布離職　強烈聲明暗示「微軟動盪」

幽浮社「鬼滅百景」台北直擊！珍貴原畫、巨大隊士場景再現感人時刻

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

幽浮社「鬼滅百景」台北直擊

聲優媽媽推好看動畫、沒發現女兒有配音

《野原廣志午餐的流派》動畫爆紅

《寶可夢傳說Z-A》超級海星曝光

《絲綢之歌》玩家嫌難度太低

《最後一戰》傳奇開發元老宣離職

爆料曝PS6、新Xbox將同步登場

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋

《上古卷軸6》玩家籌措260萬善款

3A印度《Unleash the Avatar》曝

最新新聞

《MindsEye》爛評害員工瘋狂加班

爆料曝PS6、新Xbox將同步登場

《魔女守護者》魔法主題咖啡廳登場

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋

《野原廣志午餐的流派》動畫爆紅

3A印度《Unleash the Avatar》曝

《沉默之丘f》遊戲原聲帶突中止發售

《上古卷軸6》玩家籌措260萬善款

《最後一戰》傳奇開發元老宣離職

幽浮社「鬼滅百景」台北直擊

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366