《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋　NPC會吐槽「厚臉皮」

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》於 16 日在 Switch 和 Switch 2 正式發售，這次初始寶可夢分別為「菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷」，玩家要選其中一隻並和頑皮熊貓對戰，不過就有玩家調皮地嘗試選擇對方的寶可夢，結果遭到遊戲 NPC 吐槽引發話題。

《寶可夢傳說Z-A》故事舞台是 2013 年發售的《寶可夢 X／Y》登場的「密阿雷市」，隨著都市再開發進行，人與寶可夢共存「野生地帶」被規劃完成，玩家化身為前來旅行的主角，挑戰城市中接連發生的事件與故事，戰鬥系統採用系列首次即時行動方式，關鍵要素「超級進化」跟著登場。

《寶可夢傳說Z-A》為近期討論度最高遊戲之一，網友們在社群上分享自己所遇到的趣事，像有玩家就表示，遊戲序章中如果選擇無視「菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷」御三家，去選 NPC 搭檔頑皮熊貓，則會觸發彩蛋對話「頑皮熊貓？等等那是別人的寶可夢啊」、真的點確定還會被對方嗆聲「少厚臉皮了！頑皮熊貓是我的寶可夢」，如果說自己選錯了 NPC 則會鬆一口氣的說到「就是嘛...害我擔心了一下。」

這段互動曝光後在社群上引發討論，網友們紛紛表示，「我也想選頑皮熊貓」、「我其實是火箭隊」、「這代彩蛋蠻多的」、「安黎的反應太真實！」