幽浮社「鬼滅百景」台北直擊！珍貴原畫、巨大隊士場景再現感人時刻

記者楊智仁／台北報導

以製作高品質動畫聞名的日本動畫工作室 ufotable，自 2025 年 10 月 16 日至 11 月 30 日，在新光三越台北信義新天地 A9 9F，舉辦 「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」，這也是該展覽首次於海外登場。現場不僅展出珍貴原畫設定集，《鬼滅之刃》各角色也以藝術畫廊空間完整呈現在粉絲面前。

「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」從入口就非常氣派，炭治郎、禰豆子以及九柱站在入口迎接各位，緊接著走入「原畫隧道」大螢幕原畫銜接上色過程，帶大家回味《鬼滅之刃》動畫精采時刻。穿過布幕就是眾所期待的「鬼滅百景」映入眼簾，從炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、九柱、香奈乎等角色壯觀景點，不論是細細觀看或是拍照打卡都相當適合。

「WEBSHOP- 藝廊」區域帶來「WEBSHOP 抽獎」系列，多款《無限城》主視覺圖，全新插圖所製作精緻抽獎商品於現場展出，再度回味電影感動與與震撼，同時互動展區「岩柱的推岩修行」以及「紙飛機對抗賽」體驗柱訓練過程，現場還有 ufotable Café 期間限定推出的 16 款角色飲品及日式糰子，期望透過多樣化的空間規劃及互動方式，讓更多海外粉絲近距離感受 WEBSHOP-global 魅力與用心。