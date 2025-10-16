ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

3000萬冊人氣作《葬送的芙莉蓮》暫時休刊　考量作者身體狀況

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》漫畫擁有高人氣，動畫播出之後進一步提高聲量，目前賣破 3000 萬冊。不過日前官方宣布《葬送的芙莉蓮》自下期起將暫時休載，主要考量作者山田鐘人與作畫阿部司的身體狀況，未來連載節奏與刊載形式也會進行調整。

▼《葬送的芙莉蓮》將暫時休載。（圖／翻攝自@FRIEREN_PR推特）▲▼葬送。（圖／翻攝自推特）

《葬送的芙莉蓮》自 2020 年連載於《週刊少年Sunday》，故事以「魔王被討伐後」的世界為舞台，講述精靈魔法師芙莉蓮與新夥伴冒險旅程，該作憑藉獨特後日譚設定與感人劇情榮獲 2021 年漫畫大獎，漫畫累積銷量突破 3000 萬冊，動畫第一期於 2023 年 9 月至 2024 年 3 月播出獲得高評價，不過日前官方宣布「感謝各位一直以來對《葬送的芙莉蓮》支持，由於山田鐘人老師與阿部司老師的健康狀況，我們決定從下期開始暫時休載，調整連載節奏與刊載形式後，再繼續為大家帶來後續故事。」

編輯部強調：「兩位老師仍持續進行創作，我們會繼續全力支援他們，至於恢復連載的具體時間，將於日後在《週刊少年 Sunday》雜誌上公布。」儘管漫畫暫時休息，不過動畫第二季馬上就要在 2026 年 1 月播出，第一季結尾中芙莉蓮、費倫與修塔爾克踏上前往「靈魂安眠之地」的旅程，第二季將自漫畫第 61 話開始改編延續他們的故事。

