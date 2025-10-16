ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

聲優媽媽推薦超好看動畫...女兒一看傻「我有配音」：先裝不知道

記者楊智仁／綜合報導

推理小說《GOSICK》於 2011 年改編為 24 集的電視動畫，聲優「鹿野優以」在劇中為主要角色之一的賽西爾老師配音。先前鹿野優以於社群上分享趣事，自己的媽媽最近推薦他一部動畫，這部作品正是《GOSICK》，不過媽媽似乎沒有發現女兒參與配音，有趣發展讓貼文迅速引發網友們討論。

▼媽媽分享《GOSICK》給女兒。（圖／翻攝自推特）▲▼聲優。（圖／翻攝自推特）

鹿野優以在《GOSICK》中扮演照顧學生，卻有點不可靠的賽西爾老師，先前鹿野優以魚推特上發文，「我媽媽經常看動漫，之前她向我推薦這部作品『很有趣』，我仔細一看竟然是《GOSICK》，這部作品我有配音欸！我先假裝不知道，她好像看到第 16 集了，究竟完結之前她會意識到女兒的存在嗎。」

有趣發展讓該篇貼文超過 881 萬觀看，網友們表示，「好期待媽媽說『這角色聲音跟你很像』的場景」、「其實看一下片尾工作人員名單就會知道了」、「請注意！女兒正在說話」、「聲優工作時的聲音和平常講話差別很大吧，聽不出來正常。」鹿野優以接著分享媽媽非常可愛，到 KTV 的時候還會搜尋女兒的名字，就算是沒聽過的歌也會點來唱看看。

