《英雄聯盟》世界入圍賽中韓傳奇對決　T1擊破IG晉級瑞士制

《英雄聯盟》世界賽入圍賽中韓流量大戰　T1擊破IG晉級瑞士制

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界賽入圍賽於今天 ( 10/14 ) 登場，中韓賽區第四種子展開正面對決，BO5 中 T1 靠著更好的團戰配合最終 3-1 擊敗了 IG，成功晉級到了世界賽瑞士制環節。

▲▼T1 vs IG。（圖／翻攝自推特）

前世界冠軍 T1 再度以第四種子出發，LPL 第四種子 IG 則擁有「TheShy、Wei、Rookie、GALA、Meiko」同樣眾星雲集，這次入圍賽可說是流量大戰。BO5 首局 IG 有著大優勢，結果中間打得太過激進，加上 Faker 塔莉雅關鍵抬人帶領 T1 完成逆轉；第二局雙方同樣激戰，不過時間往後拖 IG 團戰陣容更加強勢，抓住 28 分鐘 T1 塔後的進攻失誤，比分扳平來到 1-1。

第三局 Oner 前期 7/0/4 趙信帶起節奏，IG 靠著赫威咬牙苦撐一度拖到史矛德 400 層，最後一波團 T1 開戰進場相當果斷，加上睿娜妲惡意收購 IG 成員無法進場，T1 打出團滅率先取得聽牌。第四把 TheShy 出招鎖下法洛士上路，這場雙方戰鬥爽 26 分鐘就打了 42 顆人頭，整體優勢還是握在 T1 手上，最後一波團夜曲衝進場 Faker 勒布朗踏步直接收掉法洛士，Guma 艾希從頭射到尾，最終結束了這場大戰，T1 擊敗了 IG 成功晉級到正賽環節。

關鍵字：英雄聯盟

