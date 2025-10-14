ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

爆料稱新Xbox比PS6更強更貴　「主機＋PC混合」重塑遊戲市場

記者楊智仁／綜合報導

知名爆料頻道 Moore’s Law is Dead（MLID）公開一段影片，聲稱展示下一代 Xbox 主機的核心晶片，AMD Magnus APU。據悉，這是有史以來遊戲主機中體積最大的 APU，比傳聞中 PS6 所使用的晶片 大 46%。

▼爆料稱新Xbox比PS6更強更貴。（圖／翻攝自官網） ▲▼Xbox。（圖／翻攝自官網）

由於體積更大、架構更強，MLID 表示下一代 Xbox 的效能將超過 PS6，但售價也會因此上漲。傳聞指出微軟正在開發一款「主機與 PC 混合型系統」，不僅能遊玩 Xbox Store 的遊戲，也能支援其他平台的 PC 遊戲，MLID 表示，「它應該會比 PS6 更強同時也更貴，更大的晶片、橋接設計，以及可能更高的記憶體容量，這是確保它能同時作為 PC 主機運作的必要條件。」

雖然他尚未得知 Magnus APU 最終時脈數據，但推測若微軟「全力釋放性能」新 Xbox 表現將「明顯快於 PS6」，差距約在三成以內，MLID 補充，「即便性能更高，差距也不如當年 Xbox One X 對比 PS4 Pro 時那麼明顯，對大多數坐在電視前遊玩的主機玩家來說，可能感受不大。」MLID 進一步預測，新 Xbox 售價可能落在 800 至 1200 美元之間，這台主機若能支援完整版本的 Windows 11 並具備 RTX 5080～5090 級別的繪圖效能，不僅能刷新主機表現，甚至可能迫使 OEM 廠商降低預組電腦價格。

關鍵字：Xbox

