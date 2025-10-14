網抽中《鬼滅》一番賞大獎　竟被機場安檢攔下...現場展示模型

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》近期伴隨著劇場版的爆紅，各種周邊商品也是搶翻天。先前一位日本網友就分享，自己抽《鬼滅》一番賞時中了大獎，本來應該是值得高興的事情，沒想到卻在機場發生令人哭笑不得的插曲。

▼「鬼滅之刃 - 雷之兄弟 -」。（圖／翻攝自一番くじ）

名為 ヨル（@toriyoru0） 的網友是《鬼滅之刃》中宇髄天元與不死川兄弟的粉絲，她在北海道旅行時，偶然發現剛上市的「一番賞 鬼滅之刃～雷之兄弟～」，本來心想「都到北海道了還抽一番賞嗎」但仍決定試手氣，沒想到竟一口氣抽中 A 賞與 B 賞，分別是「我妻善逸」與「獪岳」的精緻模型。

然而，在搭乘返程班機時，行李通過安檢機時突然被攔下，工作人員詢問「您的行李裡是不是有類似刀具的東西？」原來模型中的小刀被機器誤判為危險物，雖然只是模型配件但形狀逼真仍觸發警示，結果ヨル只得在現場「公開展示」她剛抽到的《鬼滅之刃》模型。雖然沒有被要求拆封，但工作人員仍將模型送往更精密的檢測設備，最後建議她將該物件改為託運，ヨル在社群上分享這段經歷，並表示「當下真的又緊張又好笑。」