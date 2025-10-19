ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《上古卷軸6》玩家籌措260萬善款　紀念「已逝粉」成不朽NPC

記者黃冠瑋／綜合報導

奇幻RPG《上古卷軸6》於2018年公開正在製作後，就受到許多玩家關注，遊戲也在2月時由官方舉辦慈善拍賣會，提供NPC設計機會。如今就傳出官方破例給出第二個機會，只因為官方被一位貢獻良多的已故粉絲Loranna Pyrel事蹟所感動，讓玩家籌措260萬元善款，成為長存於泰姆瑞爾NPC，以此紀念她的精神。

▼《上古卷軸6》已故粉絲暖心故事將持續下去。（圖／翻攝自X／@BethesdaStudios）

▲▼《上古卷軸6》已故粉絲暖心故事將持續下去。（圖／翻攝自X／@BethesdaStudios）

Bethesda早在先前宣布將會與美國喜願協會（慈善機構）合作舉辦慈善拍賣會，玩家將會進行無聲競標，最高得標者將可以與Bethesda合作共同設計一個NPC角色，該項收益將會全數捐給美國喜願協會，競標起價1,000美元（相當於32,780台幣），並且在2月時金額就已經達到10,150美元（新台幣約33.2萬）。《上古卷軸》非官方維基團隊（UESP）自從得知該消息後，就決定向玩家發起幫忙，希望能讓該團隊的已故粉絲Loranna Pyrel成為此次得標者。

原因竟是Loranna Pyrel過去還在時，曾主導過名為 「Loranna’s RP」，號召玩家自創角色，創作網路劇本，該項活動可說是成功掀起《上古卷軸》創作熱潮，並且後續還影響了官方編劇Ted Peterson部分創作，而當時靈感也成為《上古卷軸IV：遺忘之都》遊戲內書籍設定，因此團隊想靠著這次機會讓她能永存於遊戲當中。

然而事與願違，起初UESP的投標行動（85,300美元）被匿名者出價超越而失敗，但Bethesda在得知此事後深深被該團隊行動所打動，因此破例表示自行籌措並捐出與得標價8萬5,450美元（約新台幣261萬元），便給予第二次機會。如今在團隊成功號召下，全球《上古卷軸》開發者、玩家以及各大募款網站紛紛響應，最終成功籌得該款目標。

對此，UESP團隊表示，「雖然《上古卷軸6》尚未發售，但這次活動已為慈善募得17萬美元，甚至因為Bethesda無預警推出《上古卷軸IV：遺忘之都重製版》，無意間幫到我們，有了額外的廣告收入讓整個募款過程更加順利」。對於這樣結果他們也認為，沒有比這更適合的方式來紀念Loranna對《上古卷軸》社群與世界觀的貢獻了，既透過社群募款支持慈善，她的名字又能在遊戲裡永垂不朽。至於目前設計工作已經正在製作，具體訊息還須等到官方未來正式公開。

