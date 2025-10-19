ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《MindsEye》爛評害員工瘋狂加班　控訴禍源高層不溝通強炒人

記者黃冠瑋／綜合報導

由前《俠盜獵車手》資深製作人Leslie Benzies帶領的《MindsEye》，自從開局慘淡後，官方就承諾會持續改善。然而遊戲還沒迎來轉機，卻又被爆出工作室93名員工聯合工人協會，控訴Build a Rocket Boy高層，「永無止盡加班、不溝通、不順從就開除，稱呼員工為家人，卻是這樣對待自己的員工」。

▼《MindsEye》工作室被員工指控長期受到不公平待遇。（圖／翻攝自Twitter／@MindsEyeGame）

▲▼《MindsEye》工作室被員工指控長期受到不公平待遇。（圖／翻攝自Twitter／@MindsEyeGame）

根據外媒報導，自從《MindsEye心之眼》上市後就因為內容優化過爛，淪為2025年最差遊戲，正當玩家以為這只是開發上出現小小問題，才造成這次遊戲那麼慘烈，畢竟遊戲優化太爛在其他遊戲也時常見到。然而，沒想到的是近日Build a Rocket Boy93名員工和前員工聯合英國獨立工人協會，簽署了一封向工作室領導層宣戰的公開信，其中就指控員工其實一直受到工作室高層不公平對待，並直接點名批評工作室負責人Mark Gerhard 和前《俠盜獵車手》首席開發人員Leslie Benzies。

根據信中指出，其中《MindsEye心之眼》評價會如此慘烈，其一是因為公司一再拒絕聽取員工多年來的經驗之談，不願對具有專業知識員工進行有效溝通，只憑片段資訊或模糊決策，就要求工作方式進行徹底改變。

其二是，在遊戲上線前四個月，就強制員工每週加班8小時，雖說每加班8小時，就會給予7小時補休，但由於高層不斷要求加班，即使在遊戲上線後，仍然有很多員工無法享受到補休。

其三則是，遊戲開局慘烈後，公司就決定啟動大規模裁員，但並沒有完整詳細的SOP，有些員工會收到錯誤解僱訊息，結果被意外安排到即將會解僱團隊，導致原本還不會被解雇的員工因為績效沒反應到真實情況，從而直接被解僱，並且多年來，公司一直要求員工順從公司內每一個要求，如果不同意公司規定員工則會受到無故停職或被開除。種種原因讓公司員工一直充斥著倦怠、工作不穩定、健康問題，這才是遊戲會那麼爛的原因，因此要求工作室高層公開向受害員工道歉，並批評負責人Mark Gerhard和Leslie Benzies口口聲聲說把員工視為家人，但卻是這樣對待自己的員工。

