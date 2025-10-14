索尼效仿Steam開啟「遊戲評價」　玩家歡呼：自由負評來了

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲平台Steam一直以來都會維護玩家權益，因此很深受玩家愛戴，其中關於遊戲商店頁面中的評價功能更是玩家認為最棒的功能之一，這是除了Xbox之外，索尼PlayStation和任天堂都沒辦法比。但如今PlayStation偷偷開啟了遊戲評價，只不過僅限數位版開放，讓許多玩家都歡呼，終於等到這天，可以留負評了。

▼PlayStation偷偷開啟了遊戲評價。（圖／翻攝自X／@CultureCrave）

根據外媒報導，索尼在此次PlayStation Store更新中無預警開放，如同Steam般的遊戲評價功能，雖說目前僅限於網頁版的PlayStation Store使用，但這對許多玩家而言已是一項非常大的邁進，至於目前功能PS5、PS4玩家們可以為遊戲寫下最多長達4,000字評論，還可以告知觀看評論玩家是否有劇透內容功能，讓還未玩過玩家有心理預期。

不過卻有不少玩家好奇為何此次僅開放數位版功能，對此就有玩家指出可能是實體版光碟目前仍有存在二次交易市場，因此如果開放實體評價，將會導致有大量洗評論的情形產生，對於遊戲反映實際情況會造成偏差，至於未來是否會開放目前索尼並未說明，但許多人則是都為此次功能加入感到歡呼，畢竟他們終於等到這天，可以自由留下負評，像是《最後生還者2》很可能就遭到大量負評湧入，畢竟劇情糟透爭議，一直是玩家心中意難平。