《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

記者楊智仁／綜合報導

《羊蹄山戰鬼》於 10 月 2 日正式上市，本作以北海道為主要的核心，取材橫跨江戶時代的文化建築到北海道壯闊的自然景觀，為遊戲注入真實氛圍與深度，開發團隊因其細膩考究與藝術美感而獲得一致讚賞，不少人也因此到「羊蹄山」朝聖親身體驗自然景觀的美好。

《對馬戰鬼》 ( Ghost of Tsushima ) 事件 300 年後的 1600 年代，翻過另一篇章，體驗以日本鄉郊為舞台的獨立故事《羊蹄山戰鬼》，隨獨立孤行、滿懷怨憤的武者篤深入日本以北， 踏遍荒蕪崎嶇之境，向多年前的滅門兇手尋仇。儘管說故事以復仇為主軸，不過遊戲景色之美受到大量日本玩家的讚嘆，特別是壯麗主題「羊蹄山」，一位北海道的網友甚至分享了實景照，寫到「你可能以為遊戲裡把它誇張化了吧？但羊蹄山在現實中真的這麼美，歡迎來看看。」

該網友接著補充，「開發團隊選擇羊蹄山而非大雪山（北海道最高峰），對在地人來說完全合理，因為羊蹄山不像其他山脈連綿，它是孤峰獨立的，那份壯闊的震撼感正是它的魅力所在。」雖然主角復仇故事充滿沉重情節，但如同《對馬戰鬼》一樣，玩家在遊戲中可悠遊探索壯麗自然風光、泡溫泉、與野生動物互動。

許多日本玩家特別提到這些動物「可愛動作」，例如狐狸在進行劈竹練習時的扭屁股反應，或是可愛的日本長尾山雀停在手上的畫面，不過，也有玩家提醒「雖然遊戲裡可以摸狐狸，但現實生活中千萬不要這麼做，因為現代北海道的狐狸可能帶有棘球蚴病，可經由接觸傳染給人。」