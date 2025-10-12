ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《決勝時刻：黑色行動7》確認沒壁跑功能　副總監解釋：為時過早

記者黃冠瑋／綜合報導

動視暴雪（Activision）旗下人氣射擊遊戲《決勝時刻》，如今該系列遊戲《決勝時刻：黑色行動7》已在日前完成測試階段。官方也在先前確認將牆壁跳躍添加到玩家高級移動選項，不過其中卻沒有出現能在牆壁奔跑功能，引起玩家討論。對此，開發創意副總監Miles Leslie表示，不能打破時間設定必須遵守。

▼《決勝時刻：黑色行動7》確定沒壁跑功能。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動7》Steam）

▲▼《決勝時刻：黑色行動7》確定沒壁跑功能。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動7》Steam）

事情其實是，《決勝時刻：黑色行動7》已在日前展開測試階段，期間玩家可以體驗16張核心6v6地圖中的6張，以及各種全新武器和裝備。不過如果已經體驗過《決勝時刻：黑色行動 7》測試版，玩家很可能就會發現關於「全方向移動」有幾個關鍵變化，像是以犧牲戰術衝刺為代價提升了基礎移動速度、移除了跳躍和滑行時默認使用瞄準等，除此之外官方還引入了在2015年所推出的《黑色行動3》中牆壁跳躍功能，然而卻有玩家發現為何沒有出現能在牆壁奔跑選項。

對此，開發商 Treyarch創意副總監Miles Leslie接受外媒採訪，出面回應此事，提到《決勝時刻：黑色行動7》時間設定在2035年，這代更像是2012年《決勝時刻：黑色行動2》的後續，而《決勝時刻：黑色行動2》的故事則是發生在2025年，至於《決勝時刻：黑色行動3》則是2065年，因此時間線上《決勝時刻：黑色行動7》介在這兩者之間，團隊也非常珍惜這層時間設定，所以意味著不太能加入牆壁奔跑功能，畢竟2035年這項技術是還不存在。

雖說Miles Leslie已經解釋不會加入牆壁奔跑功能，但他也強調團隊已經從《決勝時刻：黑色行動 3》的先進運動系統中吸取了一些關鍵經驗，考慮到《決勝時刻：黑色行動 7》中適度的牆跳可以帶來遊戲正面影響， 因此玩家可以透過牆面跳躍，來獲得比以往更高體驗。另外，《決勝時刻：黑色行動 7》正式版將在2025年11月14日正式上市。

ETtoday新聞雲
