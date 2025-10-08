AI生成頻現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權：已聯繫財產權持有人

記者楊智仁／綜合報導

OpenAI 旗下影片生成工具 Sora 2 爆出大量侵權影片風波，這些影片中包含許多受版權保護的角色，包括任天堂旗下瑪利歐與皮卡丘。近期 OpenAI 承諾將讓著作權持有人對角色生成擁有「更細緻的控制權」。

▼OpenAI影片生成出現大量受版權保護角色。（圖／翻攝自任天堂官網）

根據外媒報導，OpenAI 已開始聯繫電影公司及其他智慧財產權持有人，讓他們能選擇退出，避免自家角色出現在 Sora 2 的 AI 影片中，日前OpenAI 執行長 山姆・奧特曼（Sam Altman）於官方部落格發文表示，「已聽取使用者、權利人及相關團體的回饋，並將針對角色生成方式進行調整。」

他指出，未來權利人將獲得更細緻控制權，可決定角色的使用方式，甚至完全禁止使用，「我們聽到許多權利人對這種『互動式同人創作』感到興奮，認為這能帶來價值，但也希望能清楚規範角色的使用方式（包括不使用）。」奧特曼強調，OpenAI 將讓權利人自行決定如何處理，但也承認「仍可能出現一些未被系統防線攔下的例外。」

他同時坦言，公司「仍需找到營收模式」以維持影片生成服務的運作，目前用戶生成影片頻率遠超預期，因此未來可能會與授權權利人分享收益，「具體模式還需要試驗，但我們會很快啟動。希望這種新的互動方式能帶來更大的價值。」奧特曼並補充，Sora 仍處於高速更迭階段，並特別提到日本市場，「我們特別想致敬日本的驚人創意能量，用戶與日本內容之間的深厚連結讓我們印象深刻。」