ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

AI生成頻現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權：已聯繫財產權持有人

記者楊智仁／綜合報導

OpenAI 旗下影片生成工具 Sora 2 爆出大量侵權影片風波，這些影片中包含許多受版權保護的角色，包括任天堂旗下瑪利歐與皮卡丘。近期 OpenAI 承諾將讓著作權持有人對角色生成擁有「更細緻的控制權」。

▼OpenAI影片生成出現大量受版權保護角色。（圖／翻攝自任天堂官網）▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂官網）

根據外媒報導，OpenAI 已開始聯繫電影公司及其他智慧財產權持有人，讓他們能選擇退出，避免自家角色出現在 Sora 2 的 AI 影片中，日前OpenAI 執行長 山姆・奧特曼（Sam Altman）於官方部落格發文表示，「已聽取使用者、權利人及相關團體的回饋，並將針對角色生成方式進行調整。」

他指出，未來權利人將獲得更細緻控制權，可決定角色的使用方式，甚至完全禁止使用，「我們聽到許多權利人對這種『互動式同人創作』感到興奮，認為這能帶來價值，但也希望能清楚規範角色的使用方式（包括不使用）。」奧特曼強調，OpenAI 將讓權利人自行決定如何處理，但也承認「仍可能出現一些未被系統防線攔下的例外。」

他同時坦言，公司「仍需找到營收模式」以維持影片生成服務的運作，目前用戶生成影片頻率遠超預期，因此未來可能會與授權權利人分享收益，「具體模式還需要試驗，但我們會很快啟動。希望這種新的互動方式能帶來更大的價值。」奧特曼並補充，Sora 仍處於高速更迭階段，並特別提到日本市場，「我們特別想致敬日本的驚人創意能量，用戶與日本內容之間的深厚連結讓我們印象深刻。」

關鍵字：AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太誇張！】無票男怒推站務員　他直接掉進鐵軌險被輾！

推薦閱讀

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看！遊戲搶先玩、皮卡丘現身

《一拳超人》最強回歸《間諜家家酒》排第二　海外網選最期待新番

AI生成頻現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權：已聯繫財產權持有人

任天堂法務出手！起訴Switch盜版論壇...版主恐賠1.3億天價

前美貿易委員會主席批微軟　曾警告收購暴雪後漲價裁員成真

《數碼寶貝物語》新作回歸獲「極好評」　Steam在線人數破8萬

極好評《PICO PARK經典》意外變永久免費？作者失誤：改不回來

《鬼滅》無限城墜落速度飆180公里！東大生算出「水柱」超強

台灣VTuber「考娜」不幸離世　遺作〈Stella〉永留粉絲悲鳴

《進擊的巨人》聲優梶裕貴遭網路誹謗　嚴正聲明將採法律行動

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅》無限城墜落速度高達180公里

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

台灣VTuber「考娜」不幸離世　

AI生成現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權

《Minecraft》玩家花14年抵達「邊境之地」

前美貿易委員會主席批微軟

《PICO PARK經典》意外變永久免費

《魔物獵人荒野》古龍終於來襲

任天堂法務出手！起訴Switch盜版論壇

海外網選最期待新番《一拳超人》最強

最新新聞

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看

海外網選最期待新番《一拳超人》最強

AI生成現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權

任天堂法務出手！起訴Switch盜版論壇

前美貿易委員會主席批微軟

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

《PICO PARK經典》意外變永久免費

《鬼滅》無限城墜落速度高達180公里

台灣VTuber「考娜」不幸離世　

梶裕貴遭誹謗聲明將採法律行動

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366