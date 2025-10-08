ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《馬拉松》時隔四月重返測試　限歐美玩家申請28種武器遭洩密

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊遊戲《馬拉松》自從爆出盜用繪師創作後，讓開發團隊受到相當大的打擊並在後續決定延期，後續官方祭出萬元酬勞邀玩家測試。如今時隔四月Bungie再次宣布《馬拉松》將在10月底重返封閉測試，但僅限歐美地區玩家申請加入，並且有知情人士人爆料會有28種武器登場，未來售價也將定在40美元。

▼《馬拉松》時隔四月重返測試。（圖／翻攝自《馬拉松》Steam）

▲▼《馬拉松》時隔四月重返測試。（圖／翻攝自《馬拉松》Steam）

根據目前Bungie所公告資訊，本次的測試主要目的是為了驗證先前Alpha測試以來的改進內容，包括3張新地圖、5種疾行者外型、鄰近語音聊天、重新調整的戰鬥節奏、單排系統、更深入的環境敘事等多項更新，測試將在10月22日至10月28日開放進行，但是僅限歐、美地區玩家能申請加入。

此外，由於此次是針對先前玩家測試會饋所做的封閉測試，內容僅是完整版的一部分內容，因此本次體驗仍須簽署NDA保密協議，玩家無法隨意公開遊玩心得，以免再次發生先前慘劇，Bungie也表示未來幾個月會公開後續開發進度。

另外，一名時常挖掘隱密資訊的爆料者Deakstiny就提到《馬拉松》原版售價將會定在40美元，並且還會額外推出豪華版60美元，遊戲發射武器會有28種型態可選擇，包括四支自動步槍、三挺輕機槍、六支精確步槍、三把手槍、兩把電磁砲、三把霰彈槍、三把狙擊槍和四把其他槍支。雖說此等爆料消息目前並未證實，但有鑑於Bungie先前負面風波，再加上索尼對於這款遊戲寄予厚望，因此很有可能會為了討好玩家而把售價壓低。

關鍵字：馬拉松射擊遊戲

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

