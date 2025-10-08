ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Xbox主機恐成最後稻草？　微軟闢謠：新機仍在開發從未放棄

記者黃冠瑋／綜合報導

在遊戲機方面，對於早期玩家而言綠色巨人Xbox與PlayStation、任天堂可說是三足鼎立，然而隨著微軟逐漸式微，再加上近期大規模裁員、主機Game Pass全瘋漲等，於是就爆出Xbox Series X/S怕是微軟最後一代主機傳聞，引起玩家恐慌。對此，微軟則是出面澄清，從未放棄主機市場，下一代Xbox主機仍在開發。

▲▼Xbox主機傳出不在推出新機。（圖／翻攝自Getty Images）

事情其實是，國外知名遊戲論壇NeoGAF上，一名爆料者SneakersSO過去曾有多次準確洩漏紀錄，而近日他又再度聲稱，Xbox Game Pass登陸《決勝時刻》將會讓微軟虧損數百萬美元，從而導致下一代主機計畫將成充滿不確定，甚至可能已經取消。他更大膽猜測遊戲部門重心會轉往軟體發行，轉型成最大遊戲發行商，並專注於旗下《決勝時刻》、《魔獸世界》和《Minecraft》等高利潤的IP，推行遊戲線上雲端服務。同時他也認為先前Xbox Game Pass漲價還不會停止，未來價格恐會再次飆漲。

從傳聞出來後，各種關於微軟負面消息就不斷被瘋傳，也引起了不少玩家開始擔心自己在Xbox上遊戲會不會就此消失。對此，微軟則是出面向外媒表示，否認將放棄遊戲硬體說法，聲明中指出，官方正在積極投資由Xbox設計、研發和製造的未來第一方遊戲主機與裝置，並建議外界可以重新去看先前和AMD合作的公告，自從6月Xbox宣布和AMD合作時，便開始為下一代Xbox主機帶來更強大的視覺效果與運算能力作準備。雖然官方緊急闢謠此事，但仍有不少網友對未來生產主機感到擔憂，畢竟近期微軟一連串操作，都讓人不免懷疑官方其實早就放棄主機市場。

另外，先前傳出Costco已經下架所有Xbox主機販賣，對此SneakersSO也表示，Costco只是下架現有Xbox門市的第一項舉動，未來恐會有更多下架Xbox主機販賣門市。

關鍵字：XBOX微軟

【軟糖拔牙術】韓國爸這招輕鬆幫小孩拔牙！

