台灣VTuber「考娜」不幸離世　遺作〈Stella〉永留粉絲悲鳴

記者黃冠瑋／綜合報導

台灣VTuber 經紀公司VOiX於5日遺憾宣布，旗下VTuber「Koana考娜」已於 2025 年 10 月3日辭世。對此，官方聲明表示深感哀痛，將全力協助家屬處理後續事宜，也為了確保隱私，希望大眾給予家屬空間與尊重，勿散布或轉傳任何謠言或私人訊息，遺作〈Stella〉歌曲則是會交給家屬作為最後心靈寄託。

▼台灣VTuber「Koana考娜」不幸離世。（圖／翻攝自YouTube／Koana 考娜 【VOiX所屬】）

根據VOiX官方資訊，VTuber「Koana考娜」自從出道以來靠著無尾熊形象以及歌聲與舞台來獲取觀眾支持，期間也曾推出過多首原創音樂作品，並在這創作中展現她的熱忱與堅持。如今不幸離世消息傳出，讓支持她的粉絲不免感到哀痛，但近日卻出現不少關於她離世傳聞或臆測。

對此，官方聲明表示，公司將與家屬共同面對悲痛時刻，而關於近期社群平台上出現部分不實傳言與臆測，VOiX則是呼籲粉絲及大眾停止散播或轉傳相關言論，並強調一切以官方與家屬正式訊息為準，以免造成二次傷害。此外，作為「Koana考娜」生前最期待的音樂作品〈Stella〉，官方則是決定交給家屬作為永恆的紀念與心靈寄託。

另外，在聲明中也透露，Koana考娜曾形容〈Stella〉靈感來自一句笑話，「人們向流星許願的時候，有沒有想過，其實流星忙到靠北？」，而她比喻自己就如同流星一樣，不停背負願望、燃燒自己直至殆盡，不僅是象徵著她的努力，也代表著所有在追夢路上跌跌撞撞、卻依然努力的每一個人，而這首歌也將伴隨著她長眠，也將作為她生前獻給粉絲最重要禮物。