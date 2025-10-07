ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Minecraft》玩家花14年抵達「邊境之地」　跨1200萬方塊慈善傳說

記者楊智仁／綜合報導

歷經 14 年的長征《Minecraft》實況主 KurtJMac 終於抵達傳說中的「邊境之地」（Far Lands）。這場名挑戰計畫自 2011 年 3 月展開，最終於 2025 年 10 月 4 日 劃下句點，KurtJMac 直播中走進位於遊戲世界邊緣、扭曲破碎的地形傳說。

所謂「邊境之地」並非官方設定的地區，而是遊戲早期版本在地圖邊界生成演算法出錯所形成的異常地形，那裡地貌坑洞密佈、垂直錯亂，據估計距離世界中心約 12,550,821 方塊，若完全不開修改或指令要徒步抵達這個地點，得花上數百小時以上的時間。

由於這個漏洞在後續版本已被修正，KurtJMac 壯舉是在 Minecraft Beta 1.7.3 版本中完成的，他在長達 3 小時 43 分 25 秒的直播影片中，駕著小船穿越海洋、衝向遠方的迷霧，直到那片霧牆突然變成了高聳的「邊境之地」岩壁，標誌著這趟 14 年的旅程結束。

▲▼抵達邊境之地。（圖／翻攝自推特）

值得一提的是 KurtJMac 並非首位成功徒步抵達「邊境之地」的玩家，另一位玩家 KilloCrazyMan 早在 2020 年 6 月、僅用 9 個月便完成挑戰。然而 KurtJMac 挑戰系列因持續時間最長、並獲得金氏世界紀錄「Minecraft 最長旅程」而聞名。此外，自 2011 年開播以來，該系列透過觀眾募款共為慈善機構募得超過 52.5 萬美元，受惠對象包括 Child’s Play、Direct Relief 與 PAWS（動物保護組織）。

截至目前，他已發布 超過 800 集節目，總步行時間高達數百小時。雖然成功抵達「邊境之地」被視為這段冒險的終章，但 KurtJMac 並未停下腳步。他在官網上寫到，「邊境之地周邊仍有許多異常地形與奇觀等待探索，這趟旅程還遠未結束，也許還會持續數月甚至數年之久。」

