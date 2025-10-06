《間諜家家酒》攻佔日本車站全是安妮亞、符合身高只露臉萌翻

記者楊智仁／綜合報導

隨著 10 月到來秋季新番陸續登場，其中《SPY x FAMILY 間諜家家酒》第三季受到動漫迷矚目，加上近期單行本 16 集推出，官方便讓超可愛的「安妮亞」擔任宣傳大使，在日本東京首都圈各地都可以見到安妮亞身影。

《間諜家家酒》單行本賣破 3800 萬冊，動畫自從 2022 年推出後迅速成為霸權，超可愛安妮亞讓世界掀起一股「女兒」熱潮。近期單行本 16 集推出，官方讓安妮亞擔任宣傳大使，可以看到山手線車上滿滿都是安妮亞，車站內大型廣告當然也被可愛女兒給洗版，有趣的是這次主視覺搭配安妮亞的身高附有量尺，更會看到車站內安妮亞只露出半個頭，然後廣告看板一大片空白的萌萌景象。

這次的限定合作只到 10 月 15 日，像「池袋、新宿、恵比寿、五反田、品川、新橋、有楽町、東京、秋葉原、上野」等超多站都可以看到安妮亞出沒，近期如果有到日本旅遊的粉絲不妨找機會跟國民女兒合照一下。