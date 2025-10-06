ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《間諜家家酒》攻佔日本車站全是安妮亞、符合身高只露臉萌翻

記者楊智仁／綜合報導

隨著 10 月到來秋季新番陸續登場，其中《SPY x FAMILY 間諜家家酒》第三季受到動漫迷矚目，加上近期單行本 16 集推出，官方便讓超可愛的「安妮亞」擔任宣傳大使，在日本東京首都圈各地都可以見到安妮亞身影。

▲▼間諜家家酒。（圖／翻攝自推特）▲▼間諜家家酒。（圖／翻攝自推特）

《間諜家家酒》單行本賣破 3800 萬冊，動畫自從 2022 年推出後迅速成為霸權，超可愛安妮亞讓世界掀起一股「女兒」熱潮。近期單行本 16 集推出，官方讓安妮亞擔任宣傳大使，可以看到山手線車上滿滿都是安妮亞，車站內大型廣告當然也被可愛女兒給洗版，有趣的是這次主視覺搭配安妮亞的身高附有量尺，更會看到車站內安妮亞只露出半個頭，然後廣告看板一大片空白的萌萌景象。

這次的限定合作只到 10 月 15 日，像「池袋、新宿、恵比寿、五反田、品川、新橋、有楽町、東京、秋葉原、上野」等超多站都可以看到安妮亞出沒，近期如果有到日本旅遊的粉絲不妨找機會跟國民女兒合照一下。

▲▼間諜家家酒。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：間諜家家酒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我像幾歲？】超商買菸要看證件，男狂怒

推薦閱讀

《間諜家家酒》攻佔日本車站全是安妮亞、符合身高只露臉萌翻

分析師稱「雲端遊戲才是未來」　唱衰主機：正毀掉自己遊戲事業

網傳任天堂「遊說政府」限制生成式AI　官方駁斥：從未接觸

《超級瑪利歐兄弟 2》失落關卡藏40年曝光　玩家闖入錯亂地圖

brawk賽前狂研究奧丁彈道奪MVP　Ethan謙虛認「我不是史上最強」

還好沒被3：0！Boaster「好想拿一次世界冠軍」：在離開前一定要

每天工作18小時...設計師憶遊戲上市前被禁止外出：像監獄快崩潰

《特戰英豪》NRG「從天堂送FNC回煉獄」　3：2奪世界冠軍

《巫師》經典學派遭原作唾棄　「無心之過」放大成難抹滅標籤

狂粉直衝《GTA 6》開發總部「逼問進度」...員工不堪騷擾速逃離

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人荒野》古龍終於來襲

天際阿嬤再宣布停更《上古卷軸》

設計師憶遊戲上市前被禁止外出

Boaster「好想拿一次世界冠軍」

《特戰英豪》NRG粉碎FNC奪冠美夢

brawk「研究奧丁彈道」

海外消費組織發起「抵制任天堂」

《超級瑪利歐兄弟 2》失落關卡曝光

分析師稱「雲端遊戲才是未來」

《特戰英豪》MADA：想對上PRX

最新新聞

《間諜家家酒》日本車站全是安妮亞

分析師稱「雲端遊戲才是未來」

任天堂澄清沒有「遊說政府」

《超級瑪利歐兄弟 2》失落關卡曝光

brawk「研究奧丁彈道」

Boaster「好想拿一次世界冠軍」

設計師憶遊戲上市前被禁止外出

《特戰英豪》NRG粉碎FNC奪冠美夢

《巫師》經典學派遭原作唾棄

狂粉衝《GTA 6》開發總部「問進度」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366