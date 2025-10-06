網傳任天堂「遊說政府」限制生成式AI　官方駁斥：從未接觸

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

網傳任天堂「遊說政府」盼限制生成式AI　官方駁斥：從未接觸

記者楊智仁／綜合報導

任天堂針對近日網路上流傳的「遊說日本政府反對生成式 AI」傳聞，正式發表聲明予以澄清，公司強調從未與政府有過相關接觸，並再次重申其對智慧財產權保護的立場。

▲▼《超級瑪利歐兄弟驚奇》。（圖／翻攝自任天堂）

任天堂於推特上表示，「與近日網路上的討論相反，任天堂並未與日本政府就生成式 AI 進行任何接觸，無論是否涉及生成式 AI，我們都將持續採取必要行動，以防止智慧財產權遭到侵犯。」這起風波起因於日本眾議院議員淺野聰，先前在社群媒體上發文，聲稱任天堂「正與政府進行遊說活動」希望限制生成式 AI 的使用，不過在任天堂發出否認聲明後，淺野隨即刪除了該貼文，並於周日正式致歉，表示自己未能充分確認事實。

這場誤會恰逢 OpenAI 的影片生成模型 Sora 2 爭議，上周網友發現該模型生成影片中出現多項受版權保護的內容，包括任天堂、寶可夢、吉卜力工作室等知名 IP。其中一段影片甚至出現 AI 生成的 OpenAI 執行長山姆・阿特曼（Sam Altman）對著鏡頭說出「希望任天堂不要告我們」的片段，背景則出現栩栩如生的寶可夢，此類影片引發外界強烈批評，也促使 OpenAI 宣布調整 Sora 的版權使用政策。

