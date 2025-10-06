還好沒被3：0！Boaster「好想拿一次世界冠軍」：在離開前一定要

記者蘇晟彥／巴黎報導

《特戰英豪》巴黎世界賽由NRG擊敗FNC奪下世界冠軍頭銜，連續成為「三亞王」（多倫多、石油盃及世界賽）的FNC抱著遺憾接受媒體訪問，一直作為隊伍指揮、鼓舞隊伍士氣的 Boaster 被問起職業生涯是否還會繼續，他則語帶確認表示，「我會繼續打下去，但不能確定還會多久」，我好想贏下一次冠軍，希望我能在創造這個歷史後才離開職業舞台。

▼對於今天沒有拿下冠軍 Boaster 感到失落，但他會繼續打下去，希望能在離開這個舞台前創造一次歷史。（圖／記者蘇晟彥攝）



談起關鍵的「11-1」如果逆襲，隊員一致將勝利的關鍵獻給粉絲，表示在場邊聽到所有粉絲聲嘶力竭地加油，這股「不真實」（Unreal）的力量，讓他們能繼續堅持到最後一局， Boaster 也幽默表示，「還好沒有被3：0『創下歷史』」。而在今年被一致認為表現亮眼的 kaajak，甚至在「11-1」後站出來鼓舞全隊，他則對於連續拿下三次亞軍不甘心，但明年絕對會捲土重來，會在這些失誤中找到錯誤繼續學習。

Chronicle也補充，大家都知道Sunset（日落之城）是他們不擅長的地圖，隊伍在中間很努力想要反擊，但就像大家看到的，在一些關鍵局輸掉，導致經濟、技能都開始落後，最後被NRG帶著節奏失利，最終輸掉了整個比賽。

作為隊中元老的 Boaster，在先前的宣傳片、採訪中，曾些微透露出退役打算，現場媒體問起此題，他則誠實說，「我不確定還能堅持多久，但我確定我會繼續打下去」，他說，「我想要拿到一個世界冠軍的獎盃，然後很瀟灑的離開，至少我成功過了一次，站上那個巔峰，我想那會是很棒的瞬間，這是我們唯一沒有拿過的獎盃」，，最後他更說，「今天差點就逆境突破了，但我相信它以後一定會在某處翱翔！」