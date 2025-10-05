ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢傳說 Z-A》上市倒數！《寶可夢GO》慶祝活動道具免費領

記者楊智仁／綜合報導

《Pokémon GO》為慶祝《寶可夢傳說 Z-A》即將在2025年10月16日於Nintendo Switch和Nintendo Switch 2上推出；玩家將在卡洛斯地區「密阿雷市」踏上全新的冒險，因此《Pokémon GO》公布慶典活動內容，遊戲中的超級團體戰出現的機率將會提高、「菊草葉」、「小鋸鱷」與「暖暖豬」會在限時調查裡登場，而以「密阿雷市」寶可夢訓練家為靈感設計的換裝道具也會在商店上架。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

《寶可夢傳說 Z-A》慶典活動時間於台灣時間10月16日 - 20日，活動獎勵加碼內容：超級團體戰出現機率將會提高。含有分歧路線的免費活動限定限時調查即將登場！只要完成限時調查，就可獲得XP、糖果、1個寶芬，以及遇見擁有季節限定特別背卡的「菊草葉」、「小鋸鱷」或「暖暖豬」的機會作為獎勵，運氣好的話，還有機會遇見上述三隻的異色寶可夢。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

活動期間，讓「月桂葉」進化，就能獲得學會特殊招式「瘋狂植物」的「大竺葵」，「藍鱷」進化就能獲得學會特殊招式「加農水炮」的「大力鱷」，「炒炒豬」進化，就能獲得學會特殊招式「爆炸烈焰」的「炎武王」。最後則是換裝道具「密阿雷市款 套裝」可以在活動期間於遊戲內商店免費領取。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

關鍵字：寶可夢

