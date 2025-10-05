資深開發者批《幻獸帕魯》抄襲越界...網不滿論點狂洗倒讚

記者楊智仁／綜合報導

任天堂與寶可夢公司針對 Pocketpair 遊戲《幻獸帕魯 PalWorld》提出的專利侵權訴訟持續延燒，近期更因日本知名遊戲開發者、前卡普空製作人岡本吉起在 YouTube 發表批評言論，再次引發輿論爭議。

現任日本遊戲文化振興財團理事長的岡本吉起，擁有超過 40 年遊戲開發經驗，曾參與製作《快打旋風 2》、《惡靈古堡》、《怪物彈珠》等知名作品。他在先前上傳的影片中，針對任天堂與 Pocketpair 的專利官司發表看法，「《幻獸帕魯》跨越不該被跨越的界線，若任天堂與 Pocketpair 最終達成和解，《幻獸帕魯》或許能被認定為合法遊戲，但目前仍在被起訴階段，代表它不應被支持，玩家若購買遊戲就等同於助長這種行為。」

岡本坦言自己從未玩過《幻獸帕魯》，這款遊戲已成為「粉絲與反對者對立」爭議焦點，他表明自己屬於反對派，但同時理解仍有玩家支持。岡本憂心，若 Pocketpair 最終勝訴並正式推出完整版，可能導致「侵權行為被合理化」，甚至影響其他任天堂經典系列如《瑪利歐》與《薩爾達》的創作權益，尤其在生成式 AI 技術盛行下，抄襲風險更高。

影片中岡本以「反社會（はんしゃ）」字眼形容 Pocketpair 引發觀眾不滿，反批岡本過去遊戲同樣借鑑類似概念，有人提到《快打旋風 2》借用早期格鬥遊戲《功夫》設計，《怪物彈珠》操作介面與《龍族拼圖》相似，也有網友認為岡本提及生成式 AI 的說法，恐誤導大眾相信《幻獸帕魯》使用 AI 製作內容（該傳言已被 Pocketpair 澄清為不實）。

其他觀眾表示，「僅因被起訴就斷定遊戲有問題是錯誤的」、「再怎麼討厭《幻獸帕魯》，稱他們為反社會勢力才是真正越界。」目前這支影片倒讚數來到了 2100，幾乎是正讚的三倍。