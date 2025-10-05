ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

資深開發者批《幻獸帕魯》抄襲越界...網不滿論點狂洗倒讚

記者楊智仁／綜合報導

任天堂與寶可夢公司針對 Pocketpair 遊戲《幻獸帕魯 PalWorld》提出的專利侵權訴訟持續延燒，近期更因日本知名遊戲開發者、前卡普空製作人岡本吉起在 YouTube 發表批評言論，再次引發輿論爭議。

▲▼幻獸。（圖／翻攝自Steam）

現任日本遊戲文化振興財團理事長的岡本吉起，擁有超過 40 年遊戲開發經驗，曾參與製作《快打旋風 2》、《惡靈古堡》、《怪物彈珠》等知名作品。他在先前上傳的影片中，針對任天堂與 Pocketpair 的專利官司發表看法，「《幻獸帕魯》跨越不該被跨越的界線，若任天堂與 Pocketpair 最終達成和解，《幻獸帕魯》或許能被認定為合法遊戲，但目前仍在被起訴階段，代表它不應被支持，玩家若購買遊戲就等同於助長這種行為。」

岡本坦言自己從未玩過《幻獸帕魯》，這款遊戲已成為「粉絲與反對者對立」爭議焦點，他表明自己屬於反對派，但同時理解仍有玩家支持。岡本憂心，若 Pocketpair 最終勝訴並正式推出完整版，可能導致「侵權行為被合理化」，甚至影響其他任天堂經典系列如《瑪利歐》與《薩爾達》的創作權益，尤其在生成式 AI 技術盛行下，抄襲風險更高。

影片中岡本以「反社會（はんしゃ）」字眼形容 Pocketpair 引發觀眾不滿，反批岡本過去遊戲同樣借鑑類似概念，有人提到《快打旋風 2》借用早期格鬥遊戲《功夫》設計，《怪物彈珠》操作介面與《龍族拼圖》相似，也有網友認為岡本提及生成式 AI 的說法，恐誤導大眾相信《幻獸帕魯》使用 AI 製作內容（該傳言已被 Pocketpair 澄清為不實）。

其他觀眾表示，「僅因被起訴就斷定遊戲有問題是錯誤的」、「再怎麼討厭《幻獸帕魯》，稱他們為反社會勢力才是真正越界。」目前這支影片倒讚數來到了 2100，幾乎是正讚的三倍。

關鍵字：幻獸帕魯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

推薦閱讀

資深開發者批《幻獸帕魯》抄襲越界...網不滿論點狂洗倒讚

FNC讓一追三送走「太平洋最後希望」DRX　明戰NRG上演復仇大戰

89歲天際阿嬤宣布停更《上古卷軸》　曝樂趣消失累了轉戰其他事

回歸娛樂《永遠的黃昏》矚目新番一次看！童年《真珠美人魚》中配回歸

高雄動漫節開幕倒數！角川「86、約會大作戰、莉可麗絲」人氣作亮相

兔田佩克拉挑戰《一步一腳印》超崩潰　歷10小時哭喊：別自虐

《魔物獵人荒野》古龍「巨戟龍」終於來襲　網嘆：人早就跑光了

PRX止步四強淚灑賽後訪　PatMen自責：有時候事情總不盡人意

直擊／PRX穩不住優勢　DRX從逆風到碾壓直落二晉級

直擊／《特戰英豪》NRG直落二闖進總決賽　MADA：想在最後對上PRX

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

FNC讓一追三送走DRX

資深開發者批《幻獸帕魯》抄襲越界

《鬼滅》禰豆子「一細節」非常難畫

天際阿嬤再宣布停更《上古卷軸》

海外消費組織發起「抵制任天堂」

《傳說對決》攜星展推聯名信用卡

《特戰英豪》MADA：想對上PRX

PRX止步四強淚灑賽後訪

《魔物獵人荒野》古龍終於來襲

《戀與深空》生日應援三度翻車

最新新聞

資深開發者批《幻獸帕魯》抄襲越界

FNC讓一追三送走DRX

天際阿嬤再宣布停更《上古卷軸》

回歸娛樂新番《永遠的黃昏》登場

高雄動漫節10月倒數...角川人氣作亮相

兔田佩克拉戰《一步一腳印》崩潰

《魔物獵人荒野》古龍終於來襲

PRX止步四強淚灑賽後訪

DRX從逆風到碾壓直落二晉級

《特戰英豪》MADA：想對上PRX

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366