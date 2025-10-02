《傳說對決》攜手星展推聯名信用卡　課金、外送每月最高1000回饋

記者蘇晟彥／台北報導

《傳說對決》2日宣布與星展銀行合作，推出「星展傳說對決聯名卡」，這也是繼《英雄聯盟》後，第二張以Moba遊戲設計的聯名卡。卡片將結合精選通路消費最高享10%現金積點回饋、卡友專屬獨家造型，新戶首刷禮等豐富好禮，從遊戲到生活，無縫結合玩家消費與福利回饋。

▼傳說對決與星展銀行推出聯名卡。（圖／Garena提供）



《傳說對決》自 2016 年正式在台上市以來，憑藉快節奏的對戰體驗與豐富的英雄角色，迅速成為台灣最受歡迎的手機遊戲之一，更在 2020 至 2024 年間，連續五年蟬聯月活躍用戶寶座。慶祝九週年，《傳說對決》選擇與星展銀行攜手，推出專為遊戲玩家及新世代消費者量身打造的聯名信用卡。

Garena 台灣總經理陳逸軒表示：「傳說對決在台灣不斷嘗試不同的跨界聯名，讓遊戲跟玩家的日常生活有更深的連結，也進一步將遊戲的世界觀帶入每一位玩家的生活中。本次合作也展現 Garena 與星展銀行所秉持的「用戶至上」的精神，持續透過深刻理解玩家與用戶的需求，提供玩家最優質的體驗。」

此外，星展銀行（台灣）總經理黃思翰也指出，根據 Visa 2025年 Z 世代研究顯示，台灣 Z 世代有高達 82% 每週至少玩一次遊戲，平均每週投入超過 7 小時。他們不僅將遊戲視為自我表達、技能培養和社交連結的場域，近半數（49%）的玩家也習慣在遊戲內購買消費，其中又以卡片支付為主要方式，特別是為了獨家折扣、限量遊戲道具或專屬內容。星展看準年輕世代的強大潛力與數位生活模式，攜手在台灣擁有最龐大活躍玩家群體的《Garena傳說對決》，展現對電競文化的前瞻佈局，致力將金融服務與日常體驗無縫整合，滿足數位原生世代的客製化與互動娛樂需求。

數位消費新標竿 精選通路最高10%回饋，各路開刷涵蓋玩家生活圈

「星展傳說對決聯名卡」為手遊玩家的消費習慣打造優質回饋，凡以指定星展帳戶設定信用卡自動轉帳付款，即可享有國內一般消費1.2%、國外消費2.5%的現金積點回饋，更針對玩家最常使用的精選數位通路推出最高10%現金積點回饋優惠，通路包涵

生活類：LINE PAY、UberEats、蝦皮購物

娛樂類：Garena官方儲值中心、App Store、Google Play、寬宏、拓元、年代、KKTIX

影音類：YouTube Premium、Netflix、Spotify

每月每戶精選通路加碼回饋上限1,000點（正、附卡合併計算，含國內1.2%,國外2.5%）。涵蓋遊戲娛樂、影音串流、生活消費三大類別，打造玩家專屬的『全星裝備』消費體驗。





「星展傳說對決聯名卡」共推出五款精心設計的英雄卡面，每款卡面都承載著玩家對於英雄角色的深度情感連結。這五款卡面設計不僅展現了《Garena 傳說對決》英雄角色的魅力，更讓持卡玩家能夠選擇最符合個人喜好的英雄陪伴日常消費。

「星展傳說對決聯名卡」五大特色卡面：

戰場傳說 「獸煌」象徵著傳說對決電競賽場上的至高榮譽，而「戰場傳說」則是每位挑戰者在傳說戰場上不懈追逐的巔峰印記。此卡面為上市期間（即日起至2025年12月31日）限時申辦。

傳說經典 × WaVe 女團 以 WaVe 女團專屬代表色為核心，交織藍紫漸層的視覺律動，讓你無論在現實生活或遊戲戰場，都能展現專屬於你的閃耀與無可取代的魅力。

納克羅斯×次元突破 納克羅斯以極速斬破黑暗裂隙、縱橫次元的姿態現身，他的神秘氣息與致命速度，烘托他無懼一切的姿態，也呼應著玩家在關鍵時刻果斷出擊、逆轉戰局的決斷精神。

特爾安娜絲×次元突破 特爾安娜絲在次元系列以冷靜堅毅著稱，是學姊般的可靠存在，舉弓化光箭，跨越次元直擊黑暗。以箭矢綻放的光芒為核心，映照出她守護戰場的決心。

凡恩× 獵魔者 凡恩作為傳說對決初代登場的經典英雄之一，以獵魔者的形象成為玩家心中最熟悉的存在，更是無數玩家的「第一位戰友」。



最後，星展銀行（台灣）成為《Garena傳說對決》GCS 職業聯賽首席贊助商。卡友獨享福利：GCS 總決賽優先購票權、例行賽限量優先入場資格、專屬觀賽週邊。