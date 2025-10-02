ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《沉默之丘f》銷量狂飆　製作人點成功關鍵：雛子創傷與掙扎之旅

記者楊智仁／綜合報導

《沉默之丘f》在上市僅一天內，全球出貨量便突破 100 萬套，成為 Konami 恐怖系列中銷售速度最快的一作。遊戲在評價上同樣表現強勁，分數甚至與去年推出的《沉默之丘 2》重製版不相上下。伴隨著這股成功，系列製作人 岡本基 近日也談到玩家未來能從系列新作中期待什麼。

▼《沉默之丘f》表現強勁。（圖／翻攝自Steam）▲▼沉默之丘。（圖／翻攝自Steam）

岡本在 2025 東京電玩展接受外媒訪問時表示，由於遊戲中有許多具「挑戰性」的元素，他原本預期《沉默之丘 f》的反應會更加分歧，但最終卻收穫遠超預期的正面迴響。不過他同時強調，「這並不代表未來的《沉默之丘》都會像《沉默之丘f》一樣，每部作品都會有獨特的風格，我們希望在遊戲設計與敘事上持續大膽嘗試，所以請大家拭目以待未來的《沉默之丘》。」

他隨後也在推特進一步補充，希望讓系列在每代中都能提供不同玩法體驗，同時保留系列的核心精神，「我相信心理層面的故事，是讓《沉默之丘》成功的關鍵，因此未來的作品依然會非常重視這一點。」雖然《沉默之丘f》導入了全新的舞台與遊戲系統，但依舊透過心理恐怖與系列相連，岡本對 IGN Japan 表示，「主角在面對自身創傷與內心掙扎的精神旅程，正是使它成為系列作品的原因。」

▲▼沉默之丘。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：沉默之丘f

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

推薦閱讀

《咒術迴戰 死滅迴游》台灣11月先行上映！虎杖乙骨正面交鋒

《惡靈古堡9》「傳聞」滿天飛　製作人不滿沒證實玩家卻堅定相信

《沉默之丘f》銷量狂飆　製作人點成功關鍵：雛子創傷與掙扎之旅

Xbox Game Pass漲太多海外爆退訂潮？取消訂閱官網癱瘓

Xbox Game Pass全漲價　終極版大漲63%飆649元、玩家怨：負擔不起

哪個角色最難畫？動畫師舉《鬼滅》禰豆子「一細節」難到極致

《絲綢之歌》太紅遭製成「詐騙廣告」　開發呼籲玩家發起檢舉

聲優石川界人結婚過程曝光！怕驚喜泡湯急喊老婆：再撐一下

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別掀熱議：勾起男性欲望太真實

目標營運150年...中國MMO《射雕》1.5年倒閉、斥10億未如預期

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

海外消費組織發起「抵制任天堂」

《戀與深空》生日應援三度翻車

《鬼滅》禰豆子「一細節」非常難畫

中國MMO《射雕》1.5年倒閉

《絲綢之歌》太紅遭製成詐騙廣告

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別

Xbox Game Pass漲太多海外爆退訂潮

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結

Steam萬代秋季特賣最低一折

Xbox Game Pass終極版大漲63%

最新新聞

《咒術迴戰 死滅迴游》台灣先行上映

《惡靈古堡9》「傳聞」滿天飛

《沉默之丘f》製作人點成功關鍵

Xbox Game Pass漲太多海外爆退訂潮

Xbox Game Pass終極版大漲63%

《鬼滅》禰豆子「一細節」非常難畫

《絲綢之歌》太紅遭製成詐騙廣告

聲優石川界人結婚過程曝光

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別

中國MMO《射雕》1.5年倒閉

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366