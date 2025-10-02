《沉默之丘f》銷量狂飆　製作人點成功關鍵：雛子創傷與掙扎之旅

記者楊智仁／綜合報導

《沉默之丘f》在上市僅一天內，全球出貨量便突破 100 萬套，成為 Konami 恐怖系列中銷售速度最快的一作。遊戲在評價上同樣表現強勁，分數甚至與去年推出的《沉默之丘 2》重製版不相上下。伴隨著這股成功，系列製作人 岡本基 近日也談到玩家未來能從系列新作中期待什麼。

▼《沉默之丘f》表現強勁。（圖／翻攝自Steam）

岡本在 2025 東京電玩展接受外媒訪問時表示，由於遊戲中有許多具「挑戰性」的元素，他原本預期《沉默之丘 f》的反應會更加分歧，但最終卻收穫遠超預期的正面迴響。不過他同時強調，「這並不代表未來的《沉默之丘》都會像《沉默之丘f》一樣，每部作品都會有獨特的風格，我們希望在遊戲設計與敘事上持續大膽嘗試，所以請大家拭目以待未來的《沉默之丘》。」

他隨後也在推特進一步補充，希望讓系列在每代中都能提供不同玩法體驗，同時保留系列的核心精神，「我相信心理層面的故事，是讓《沉默之丘》成功的關鍵，因此未來的作品依然會非常重視這一點。」雖然《沉默之丘f》導入了全新的舞台與遊戲系統，但依舊透過心理恐怖與系列相連，岡本對 IGN Japan 表示，「主角在面對自身創傷與內心掙扎的精神旅程，正是使它成為系列作品的原因。」