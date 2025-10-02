ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Xbox Game Pass漲太多海外爆退訂潮？取消訂閱官網癱瘓

記者楊智仁／綜合報導

微軟再次調整遊戲服務費用，這次輪到 Xbox Game Pass 漲價，美國部分漲幅達 50%，同時服務也全面改版，劃分為 Essential、Premium、Ultimate 三大層級。消息一出引發用戶大批湧入取消訂閱，甚至一度造成取消頁面癱瘓。

▼Xbox Game Pass 漲價大漲價。（圖／翻攝自官網） ▲▼大漲價。（圖／翻攝自官網）

就在今天稍早，微軟宣布 Xbox Game Pass Ultimate 訂閱費用將上漲 50%，從每月 19.99 美元調整為 29.99 美元 ( 約 910 台幣 )，台灣也大漲超過 60%。該層級能讓玩家遊玩數百款遊戲、首日體驗微軟自家作品，並享有《Fortnite Crew》、EA Play 與 Ubisoft+ Classics 等額外福利。儘管如此，這次漲價仍在粉絲心中掀起強烈不滿，這已是繼 2024 年的漲價後再次調漲，加上微軟曾強調訂閱服務本已獲利，但卻仍然抬高價格。

根據外媒報導，漲價消息公布後，部分玩家反映 Xbox Game Pass 取消訂閱頁面無法使用，懷疑是因為太多人同時湧入操作，目前已恢復正常。雖然不是所有玩家都選擇退訂，但不少人可能會從 Ultimate 降級至 Premium 或 Essential，以符合自身需求。業界分析認為，這波反應只是 Xbox 成本不斷上升的縮影。由於主機銷售難以回收投資，甚至有大型零售商停止販售 Xbox，微軟重心顯然正逐漸轉向 Game Pass。

關鍵字：Xbox

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【花蓮正妹超人】做指甲又接髮！她：只想趕快幫忙他們

推薦閱讀

《咒術迴戰 死滅迴游》台灣11月先行上映！虎杖乙骨正面交鋒

《惡靈古堡9》「傳聞」滿天飛　製作人不滿沒證實玩家卻堅定相信

《沉默之丘f》銷量狂飆　製作人點成功關鍵：雛子創傷與掙扎之旅

Xbox Game Pass漲太多海外爆退訂潮？取消訂閱官網癱瘓

Xbox Game Pass全漲價　終極版大漲63%飆649元、玩家怨：負擔不起

哪個角色最難畫？動畫師舉《鬼滅》禰豆子「一細節」難到極致

《絲綢之歌》太紅遭製成「詐騙廣告」　開發呼籲玩家發起檢舉

聲優石川界人結婚過程曝光！怕驚喜泡湯急喊老婆：再撐一下

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別掀熱議：勾起男性欲望太真實

目標營運150年...中國MMO《射雕》1.5年倒閉、斥10億未如預期

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

海外消費組織發起「抵制任天堂」

《戀與深空》生日應援三度翻車

《鬼滅》禰豆子「一細節」非常難畫

中國MMO《射雕》1.5年倒閉

《絲綢之歌》太紅遭製成詐騙廣告

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別

Xbox Game Pass漲太多海外爆退訂潮

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結

Steam萬代秋季特賣最低一折

Xbox Game Pass終極版大漲63%

最新新聞

《咒術迴戰 死滅迴游》台灣先行上映

《惡靈古堡9》「傳聞」滿天飛

《沉默之丘f》製作人點成功關鍵

Xbox Game Pass漲太多海外爆退訂潮

Xbox Game Pass終極版大漲63%

《鬼滅》禰豆子「一細節」非常難畫

《絲綢之歌》太紅遭製成詐騙廣告

聲優石川界人結婚過程曝光

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別

中國MMO《射雕》1.5年倒閉

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366