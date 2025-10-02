Xbox Game Pass漲太多海外爆退訂潮？取消訂閱官網癱瘓

記者楊智仁／綜合報導

微軟再次調整遊戲服務費用，這次輪到 Xbox Game Pass 漲價，美國部分漲幅達 50%，同時服務也全面改版，劃分為 Essential、Premium、Ultimate 三大層級。消息一出引發用戶大批湧入取消訂閱，甚至一度造成取消頁面癱瘓。

▼Xbox Game Pass 漲價大漲價。（圖／翻攝自官網）

就在今天稍早，微軟宣布 Xbox Game Pass Ultimate 訂閱費用將上漲 50%，從每月 19.99 美元調整為 29.99 美元 ( 約 910 台幣 )，台灣也大漲超過 60%。該層級能讓玩家遊玩數百款遊戲、首日體驗微軟自家作品，並享有《Fortnite Crew》、EA Play 與 Ubisoft+ Classics 等額外福利。儘管如此，這次漲價仍在粉絲心中掀起強烈不滿，這已是繼 2024 年的漲價後再次調漲，加上微軟曾強調訂閱服務本已獲利，但卻仍然抬高價格。

根據外媒報導，漲價消息公布後，部分玩家反映 Xbox Game Pass 取消訂閱頁面無法使用，懷疑是因為太多人同時湧入操作，目前已恢復正常。雖然不是所有玩家都選擇退訂，但不少人可能會從 Ultimate 降級至 Premium 或 Essential，以符合自身需求。業界分析認為，這波反應只是 Xbox 成本不斷上升的縮影。由於主機銷售難以回收投資，甚至有大型零售商停止販售 Xbox，微軟重心顯然正逐漸轉向 Game Pass。