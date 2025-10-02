ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Xbox Game Pass全漲價　終極版大漲63%飆649元、玩家怨：負擔不起

記者楊智仁／綜合報導

微軟日前宣布，旗下訂閱服務 Xbox Game Pass 將進行大幅改版與全面漲價，分為 Essential（基本）、Premium（高級） 與 Ultimate（終極） 三種方案，取代原有的 Core 與 Standard。這次調整不僅涉及價格變動，微軟強調 Ultimate 方案迎來內容升級，但漲幅之大也立刻在玩家社群引發熱烈討論。

▼Xbox Game Pass大漲價 。（圖／翻攝自官網）▲▼Xbox 。（圖／翻攝自官網）

美國市場漲幅達到五成，然而台灣玩家面臨漲幅更驚人：Essential 從 199 元漲到 259 元，Premium 從 299 元調整為 349 元，但 Ultimate 更從 399 元暴漲至 649 元，漲幅高達 63% 遠超美國市場的五成漲幅；PC Game Pass 也從 239 元上漲至 399 元，漲幅達到 67%，成為另一個爭議焦點。

微軟漲價同時強調 Ultimate 帶來迄今最大幅度升級，新方案提供超過 400 款遊戲庫，涵蓋 Xbox 主機、PC 與雲端平台，並且每年有多達 75 款遊戲能在上市首日同步加入，數量比去年增加五成。Ultimate 訂閱還整合 Ubisoft+ Classics，加入大量 Ubisoft 遊戲支援 1440p 雲端串流。訂閱者能透過 Xbox Rewards 獎勵計畫獲得最高等同一百美元點數回饋。

隨著方案改制，原本 Game Pass Core 與 Standard 訂閱者，將自動分別轉換為 Essential 與 Premium，原有 Ultimate 訂閱則維持不變。至於 PC Game Pass 則與美國同步調漲，保留「首發即玩」以及 EA Play 搭配。這是繼 2024 年之後，微軟再次針對 Game Pass 調漲價格。雖然官方一再強調這些變動帶來「更多價值」，但社群中卻難以平息玩家的質疑，特別是 Ultimate 與 PC Game Pass 在台灣的漲幅超過六成，讓不少長期訂閱者直言「負擔太重」、「養套殺」、「漲太多了吧」。

▲▼Xbox 。（圖／翻攝自官網）

