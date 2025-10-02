哪個角色最難畫？動畫師舉《鬼滅》禰豆子「一細節」難到極致

記者楊智仁／綜合報導

作品製作成動畫往往需要花費許多功夫與心力，近期伴隨著《鏈鋸人》熱映，就有網友表示角色眼睛很好看，還原這些細節時一定讓動畫師們相當辛苦。該推文引發許多討論，更有動畫師直接點名《鬼滅之刃》禰豆子才是最大的挑戰。

先前有網友在推特上列出《鏈鋸人》各角色的眼睛，從瞳孔、睫毛到眉毛有著大量細節，他稱讚 Mappa 的高品質製作，同時也認為處理這些細節時動畫師肯定很累。該推文目前超過 2000 萬觀看，也吸引一位名為「福田健人」動畫師貼角色圖片回覆「這才是真正的繪師殺手！」而福田健人貼出的角色正是《鬼滅之刃》超高人氣的禰豆子。

福田健人解釋到，「關於禰豆子，第一個困難地方就是她衣服上的圖案，一旦掌握了一定的繪畫水平，就會意識到重複幾何圖形是最難畫的，過多或過少都不行，圖案數量和位置必須與人物圖完全一致，繪製時也必須考慮衣服折疊。下面的籃子也是幾何圖形，竹子重疊關係要準確刻劃，而且重疊地方有些微突起，為了表現厚度還要調整筆觸...，所需繪製時間和工作量要增加一倍以上。」

福田健人最後說到，對於專業的動畫師來說，比起臉部、眼神，幾何形狀才是這個世界上最難畫的，而《鬼滅之刃》就是將這種最困難的幾何形狀融入到作品中，「身為動畫師我得向《鬼滅》脫帽致敬，簡直連頭髮都要掉了。」