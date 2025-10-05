ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《巫師》經典學派遭原作唾棄　「無心之過」放大成難抹滅標籤

記者黃冠瑋／綜合報導

由CD Projekt Red（CDPR）所開發的《巫師》系列，不管是哪一代遊戲都讓許多粉絲為之瘋狂，而其實一部分要歸功於設定都改編自波蘭著名奇幻小說《獵魔士》，其中玩家更是被「狩魔獵人學派」設定深深著迷。然而近日《獵魔士》作者卻表示，這些學派完全不是小說正式設定，但卻被開發者緊咬不放成IP標籤。

▼《巫師》「狩魔獵人學派」設定竟是無心之過。（圖／翻攝自Getty Images、《巫師3：狂獵》Steam）

▲▼《巫師》「狩魔獵人學派」設定竟是無心之過。（圖／翻攝自Getty Images、《巫師3：狂獵》Steam）

隨著《獵魔士》作者Andrzej Sapkowski所撰寫的最新續章《獵魔士烏鴉十字路口》在近日正式發售後，於是出版社也在Reddit論壇上展開 AMA 問答活動，其中就有被問到關於遊戲中那些所謂的「狼學派」、「毒蛇學派」、「獅鷲學派」等設定，對此作者坦言完全不是他小說的正式設定，而這源自於書中的一個無心之過，在《獵魔士》第一部短篇小說《最後的願望》中有提到一句「狼學派」，但後來作者認為它在故事劇情根本毫無必要，甚至有害，因此在後續作品裡就被他完全拋棄，沒想到小說被改編成遊戲後開發者卻對這設定緊咬不放，甚至還額外增加更多設定，讓作者開玩笑表示，這就好像《哈利波特》的「葛萊分多」和「史萊哲林」設定，覺得根本沒這必要。

雖說Sapkowski對這類設定覺得反感，但他也表示，處理這個「誤植衍生設定」最簡單方法，讓未來再版的內容直接刪除那句話，讓此概念隨著時間淡化。另外，他也考慮過闡述狩魔獵人徽章的意義，讓受眾不再誤會設定。

另外，Sapkowski也再次強調，無論是CDPR的遊戲還是Netflix影集，改編永遠無法取代原著，兩者始終是獨立的但影像永遠無法完全取代文字的力量，而文字所能展現的深度任何形式都難以達到。

Asynchronous AMA: Andrzej Sapkowski Answers!
byu/orbitbooks inFantasy

關鍵字：巫師CDPR

【神救援駕到】山貓超人一句「這裡要不要我清」比開法拉利還帥！

