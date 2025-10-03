《決勝時刻：黑色行動7》加強反外掛　抓到即永BAN作弊者倒了

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲出現作弊系統，對於玩家而言可說是見怪不怪，不過如何對抗外掛則是許多開發商所面臨到的問題，像是先前《戰地風雲6》實施反外掛成功阻擋33萬次嘗試。對此，動視暴雪在反外掛系統上也下足功夫，針對《決勝時刻：黑色行動7》即將展開測試，細心喊話作弊來挑戰看看，抓到就立即永BAN帳號。

▼《決勝時刻：黑色行動7》測試將在10月2日開啟。（圖／翻攝自YouTube／《決勝時刻》）

根據外媒報導，動視暴雪為了讓即將在10月2日展開體驗的《決勝時刻：黑色行動7》能順利進行，將會加強反外掛系統，玩家必須在電腦上啟用安全開機與TPM2.0信賴模組，讓反外掛系統TeamRICOCHET能獲取權限開啟，才可以進入遊戲，以確保遊戲玩家間公平性。

對此，官方也信心喊話，歡迎作弊者在Beta測試期間試圖挑戰底線，對於這件事情也是官方想看到的，因為可以讓TeamRICOCHET有效學習、觀察，並在作弊行為出現時將其移除。此外，官方也提到，只要任何在Beta測試期間因作弊而被永久封禁的帳號，都將在《決勝時刻》所有遊戲中被封鎖，包括從《決勝時刻：現代戰爭》到後續版本，而此次在Beta測試所使用的TeamRICOCHET，將會在未來《決勝時刻：黑色行動7》正式上市時也同步加入

另外，《決勝時刻：黑色行動7》測試版將於10月2日開啟，讓預購遊戲的玩家能搶先體驗，而全面開放測試則是將於10月5日起對所有玩家開放，並於10月8日結束。在此期間，玩家可以體驗16張核心6v6地圖中的6張，以及各種全新武器和裝備。