ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam Deck玩家研讀4380小時考證書　通關轉大學網驚高超創意

記者黃冠瑋／綜合報導

由Valve所推出的掌上型遊戲機Steam Deck，在玩法上除了一般所熟知的打遊戲，也時常被玩家拿來發揮創意，像是先前多指症玩家收到多個熱心修改Steam Deck3D列印搖桿。而近期又有玩家竟靠著Steam Deck完成美國GED高中同等學歷考試，並且還直接拿來申請大學入學，讓許多網友都感到震驚，並直言太有創意。

▼玩家用Steam Deck完成美國GED高中同等學歷考試。（圖／翻攝自X／@OnDeck）

▲▼玩家用Steam Deck完成美國GED高中同等學歷考試 。（圖／翻攝自X／@OnDeck）

事情其實是，一名英國玩家jay227ify在海外Reddit上分享關於他近期使用Steam Deck經歷，其中就表示他自己透過用Steam Deck來學習研讀，竟通過了GED考試（與美國高中文憑同等學歷），他也比喻這個過程就像一場遊戲，在這段學習中他總計花了4380小時才成功破關，此外他還提到不會就此結束，他還會用Steam Deck來挑戰大學入學，並且也開玩笑表示，聽說大學破關時間要17,532到35,064小時，如果想100%全破，大概要70,080小時，至於發售價格就別再提，畢竟一提就沒完沒了。

消息一出後，讓許多網友都感到相當震驚，但卻對他的創意以及毅力表示佩服，甚至有網友開玩笑表示，「下一步是不是要用 Steam Deck 訂披薩」，對此本人還幽默回應已經用它點過墨西哥捲餅了。在這滿滿祝福當中，也有不少網友表示，大學入學的考取不像高中那麼容易，建議可以買顯示器與配備來升級Steam Deck，對於學習上相對更舒服，對此本人也表示謝謝關心，他自己也正有這考慮打算。

Studied for my GED on Steamdeck, Applied to college on Steamdeck
byu/jay227ify inSteamDeck

關鍵字：Steam Deck

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

推薦閱讀

Xbox漲價連前創辦人都不挺：公司迷失方向...懷念20年前文化

《決勝時刻：黑色行動7》確認沒壁跑功能　副總監解釋：為時過早

《我英》最終季、銀魂《銀八老師》回歸！羚邦10月新番一次看

《鏈鋸人》上田麗奈完美詮釋「蕾潔」：必須讓大家覺得可愛

爆料者曝PS6可能在2027亮相！效能強三倍光線追蹤能力大提升

Steam Deck玩家研讀4380小時考證書　通關轉大學網驚高超創意

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產　回憶恐消失網曝不碰法律地雷

Discord爆重大資安洩漏！駭客稱竊218萬張證件...勒索贖金

火藥濃！《魔戒》爆新作遊戲　攜1億美對抗《霍格華茲的傳承》

《羊蹄山戰鬼》「摸狐狸」引日網憂　恐寄生蟲上身求現實別效仿

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Discord爆重大資安洩漏

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產

《羊蹄山戰鬼》摸狐狸引日網憂

《魔戒》爆新作遊戲

《鬼滅》無限城墜落速度高達180公里

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

《羊蹄山戰鬼》風景太美網曬實景照

AI生成現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權

Steam Deck玩家讀4380小時考證書

爆料者曝PS6可能在2027亮相

最新新聞

Xbox漲價連前創辦人都不挺

《黑色行動7》確認沒壁跑功能

羚邦新番一次看：《我英》最終季

《鏈鋸人》上田麗奈完美詮釋蕾潔

爆料者曝PS6可能在2027亮相

Steam Deck玩家讀4380小時考證書

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產

Discord爆重大資安洩漏

《魔戒》爆新作遊戲

《羊蹄山戰鬼》摸狐狸引日網憂

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366