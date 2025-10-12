Steam Deck玩家研讀4380小時考證書　通關轉大學網驚高超創意

記者黃冠瑋／綜合報導

由Valve所推出的掌上型遊戲機Steam Deck，在玩法上除了一般所熟知的打遊戲，也時常被玩家拿來發揮創意，像是先前多指症玩家收到多個熱心修改Steam Deck3D列印搖桿。而近期又有玩家竟靠著Steam Deck完成美國GED高中同等學歷考試，並且還直接拿來申請大學入學，讓許多網友都感到震驚，並直言太有創意。

▼玩家用Steam Deck完成美國GED高中同等學歷考試。（圖／翻攝自X／@OnDeck）

事情其實是，一名英國玩家jay227ify在海外Reddit上分享關於他近期使用Steam Deck經歷，其中就表示他自己透過用Steam Deck來學習研讀，竟通過了GED考試（與美國高中文憑同等學歷），他也比喻這個過程就像一場遊戲，在這段學習中他總計花了4380小時才成功破關，此外他還提到不會就此結束，他還會用Steam Deck來挑戰大學入學，並且也開玩笑表示，聽說大學破關時間要17,532到35,064小時，如果想100%全破，大概要70,080小時，至於發售價格就別再提，畢竟一提就沒完沒了。

消息一出後，讓許多網友都感到相當震驚，但卻對他的創意以及毅力表示佩服，甚至有網友開玩笑表示，「下一步是不是要用 Steam Deck 訂披薩」，對此本人還幽默回應已經用它點過墨西哥捲餅了。在這滿滿祝福當中，也有不少網友表示，大學入學的考取不像高中那麼容易，建議可以買顯示器與配備來升級Steam Deck，對於學習上相對更舒服，對此本人也表示謝謝關心，他自己也正有這考慮打算。