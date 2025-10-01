ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam萬代特賣最低一折！黑暗靈魂、航海王多款遊戲...現省千元

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂於今日宣布，STEAM的秋季特賣活動已於2025年9月30日開始，並將在2025年10月6日結束，指定遊戲於限定期間購買可享最低1折起優惠。

▲▼ 遊戲特賣。（圖／翻攝自Steam）

今年的STEAM秋季特賣中，由FromSoftware開發，人氣長年歷久不衰的傳奇經典之作《黑暗靈魂 III》，以及讓玩家等候多時的《機戰傭兵》系列最新作品《機戰傭兵™VI 境界天火™》，將分別以5折及6折的超值優惠震撼登場。

節奏冒險名作《PATAPON 1+2 REPLAY》，將以「四個太鼓」奏響冒險之旅，以及重現經典動畫，讓玩家化身駕駛員投身「機動戰士鋼彈SEED」世界、體驗鋼彈熱血對戰的《機動戰士 GUNDAM SEED 激鬥命運 復刻版》，同樣於本次特賣推出8折優惠。

此外，還有眾多廣受玩家喜愛的重量級作品，包含《鐵拳8》、《破曉傳奇》、《ONE PIECE 海賊無雙4》、《七龍珠 電光炸裂！ZERO》、《JOJO的奇妙冒險 群星之戰 重製版》，以及《CODE VEIN 噬血代碼》等，也將於限時特賣中以最低1折起的驚喜價格回饋玩家。

▲▼ 遊戲特賣。（圖／翻攝自Steam）

【STEAM秋季特賣優惠品項】

．《黑暗靈魂3》數位標準版、數位豪華版：5折
．《機戰傭兵™VI 境界天火™》數位標準版：6折
．《PATAPON 1+2 REPLAY》數位標準版：8折
．《機動戰士 GUNDAM SEED 激鬥命運 復刻版》數位標準版：8折
．《鐵拳8》數位標準版、數位豪華版：5折
．《破曉傳奇》數位標準版、數位豪華版、數位究極版：2.5折
．《ONE PIECE 海賊無雙4》數位標準版、數位豪華版、數位終極版：2.5折
．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位標準版、數位豪華版、數位終極版：5.7折
．《JOJO的奇妙冒險 群星之戰 重製版》數位標準版、數位豪華版、數位終極版：2折
．《CODE VEIN 噬血代碼》數位標準版、數位豪華版：1折

▲▼ 遊戲特賣。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：Steam

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

讀者迴響

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
