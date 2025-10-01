ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

海外組織發起「抵制任天堂」　控Switch 2惡意行銷...籌抗議行動

記者楊智仁／綜合報導

遊戲消費者維權組織 Gaming Consumer Rights（GCR） 近日成立網站，呼籲玩家抵制任天堂，理由是 Switch 2 行銷手法具誤導性。該網站聲稱，任天堂透過「欺騙手段」迫使粉絲購買高價主機及「重新包裝的 80 美元 Switch 1 遊戲」。

▼海外消費組織發起「抵制任天堂」 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

GCR 指控任天堂透過誤導性廣告與人為製造稀少，營造 Switch 2 的購買急迫感，進而推高主機、遊戲與後續維修價格，該網站甚至直言，「是時候該 SWITCH 到新平台了」，呼籲消費者將購買力導向其他選擇。新聞稿中 GCR 斥責 Switch 2「威脅實體媒體、控制數位活動、刻意製造過時硬體、非法鎖機」，並計劃在紐約動漫展與 The Game Awards 舉行實體抗議活動。

聲明寫到，「我們要矯正 3A 遊戲產業因貪婪與膨脹而帶來的腐敗，讓遊戲對所有人都能負擔得起並享受樂趣。」GCR 認為只要聲音夠大，就能改變遊戲產業結構，玩家抗議已促使部分遊戲降價，例如《邊緣禁地 4》與《天外世界2》。該消息一出也引發不同看法，部分網友力挺上述聲明，但也有不少網友指出，其實一開始任天堂就說備貨量充足，沒有刻意營造稀少性，而且新機有支援向下相容很不錯，鑰匙卡制度才是讓人比較不滿的地方。

