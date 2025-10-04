兔田佩克拉挑戰《一步一腳印》超崩潰　歷10小時哭喊：別自虐

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive旗下VTuber兔田佩克拉經常會在實況上遊玩各種遊戲，像是先前在《死亡擱淺2》上遊玩時就驚見自己羞喊誰這麼可愛，引得許多粉絲哄堂大笑。如今兔田佩克拉再度挑戰新作《一步一腳印》，歷經十小時終於破關，不過卻使得本尊崩潰哭喊，看別人玩就好別自虐，讓這款遊戲再度受到熱議。

▼兔田佩克拉遊玩《一步一腳印》感到超崩潰。（圖／翻攝自X／@usadapekora）

《一步一腳印》是由獨立遊戲發行商Devolver Digital與開發者Gabe Cuzzillo、Maxi Boch 和Bennett Foddy共同所開發的走路模擬遊戲，玩家需要透過滑鼠左右鍵來控制主角左右腳的抬腿與角度，而WASD方向鍵控制身體重心來移動，並且遊戲世界是3D模擬，非常考驗操作者的控制協調，因此也激起了VTuber兔田佩克拉想要征服這款遊戲的慾望。

經過兩個實況的遊玩，總計耗時9小時44分鐘22秒完成，並且成功抵達山上小屋，還成功解鎖登到最頂端結局，不過兔田佩克拉最終表示，如果可以還是先不要碰這款遊戲，看別的實況主遊玩就好太崩潰了。兔田佩克拉會有如此想法，其實不難理解，畢竟遊玩時手指必須維持一定的節奏、反覆交錯點擊1小時讓主角不斷移動，已經對一般玩家來說無疑是一種折磨，並且這還是中途沒有障礙的情況，更何況兔田佩克拉還歷經9小時，可見此款遊戲折磨難度相當驚人。