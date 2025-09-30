美商藝電EA確認1.6兆被沙國收購　史上第二大交易遊戲圈震撼彈　

記者楊智仁／綜合報導

全球知名遊戲公司 Electronic Arts（EA） 宣布，已達成協議以 550 億美元（約台幣 1.6 兆）出售給由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）、美國總統川普女婿 Jared Kushner 創立的投資公司 Affinity Partners。這筆交易將使 EA 完全私有化退出股市交易。

▼遊戲巨擘 EA 旗下有多部人氣大作。（圖／翻攝自EA）

此次收購價相較市值溢價 25%，估值達每股 210 美元，僅次於微軟以 690 億美元收購動視暴雪，成為遊戲史上第二大交易，專家指出，交易將帶來 200 億美元債務，未來 EA 必須依靠《EA Sports FC》、《Madden》與《戰地風雲6》等暢銷遊戲收益來支撐，恐影響新作投資與人事規模。

EA 執行長 Andrew Wilson 將繼續留任，他表示，「這是對我們努力的強大肯定，與合作夥伴攜手，我們將創造能啟發世代的全新體驗。」買方財團將注資 360 億美元，其餘金額則由貸款籌措。這項收購也顯示沙國在遊戲產業的積極布局。PIF 近年頻頻出手，2023 年以 49 億美元收購 Scopely，2025 年又以 35 億美元收購 Niantic 遊戲事業部門，掌控《Pokémon Go》。同時沙國也投入電競賽事，將於 2027 年主辦奧運電競比賽。